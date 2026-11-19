Lamborghini, Temerario'nun açık tavanlı versiyonunu tanıttı. Temerario Spyder adını taşıyan model, markanın geçmişteki Spyder otomobillerinden farklı olarak açılır tavana sahip. Tek bir düğmeyle açılan tavan, on elektrikli motor yardımıyla arka bölüme yerleşiyor. Markanın tarihinde bu sistemin kullanıldığı ilk model de Temerario Spyder oldu.

Lamborghini Temerario Spyder'ın Özellikleri Neler?

Özellik Değer Motor 4.0 litre çift turbolu V8 Elektrik motoru 3 adet Motor tipi Şarj edilebilir hibrit Toplam güç 920 CV (Türkiye ve Avrupa'da standart olarak kullanılan metrik beygir gücü karşılığı yine 920 beygir gücüne denk geliyor) Tork 800 Nm Şanzıman 8 ileri çift kavramalı Çekiş sistemi Dört tekerlekten çekiş 0-100 km/sa 2,8 saniye 0-200 km/sa 7,3 saniye Maksimum hız 343 km/sa Tavan Açılabilir tavan Koltuk sayısı 2 Ön bagaj kapasitesi 112 litre

Temerario Spyder'ın Tavanı Nasıl Açılıyor?

Temerario Spyder'ın tavanını açmak için tek bir düğmeye basmak yeterli oluyor. On elektrikli hareketlendirici yani mekanizmayı hareket ettiren küçük motorlar, tavanın açılıp kapanmasını sağlıyor. Bu düğmeye basıldığında tavan arka bölümde dikey şekilde saklanıyor.

Lamborghini'nin patentini aldığı bu sistem, geleneksel hidrolik mekanizmalar yerine tamamen elektrikli olarak çalışıyor. Markanın eski açık tavanlı modellerinde kullanılan karbon fiber parçalar ise elle çıkarılıp saklanmak zorundaydı. Yeni sistemde bu işlem için herhangi bir uğraş gerekmiyor.

Tavan açıldığında otomobilin ağırlık merkezi 3 mm aşağıya iniyor. Bu da özellikle virajlarda daha kontrollü bir sürüş olanağı sağlıyor. Lamborghini, ağırlık merkezindeki değişime rağmen otomobilin ağırlık dağılımının aynı şekilde kaldığını belirtiyor.

Temerario Spyder'ın Motoru Kaç Beygir Gücünde?

Otomobilde 4.0 litrelik çift turbolu V8 motor ve üç elektrik motoru mevcut. Birlikte çalışan bu motorlar toplam 920 beygir gücü ve 800 Nm tork üretiyor. V8 motorun devir sınırı da oldukça yüksek. Launch Control (otomobilin durduğu yerden en hızlı şekilde kalkmasına yardımcı olan bir sistem) etkinleştirildiğinde motor 10.250 devire kadar çıkabiliyor.

Motor sesini daha fazla duymak isteyenler Akrapovic imzalı titanyum egzozu tercih edebiliyor. Standart egzozdan yüzde 12 daha hafif olan bu seçenek, Temerario Coupe için de sunuluyor.

Temerario Spyder Kaç Saniyede 0-100 km/sa Hıza Ulaşıyor?

Temerario Spyder, 0'dan 100 km/sa hıza 2,8 saniyede ulaşıyor. 200 km/sa hıza çıkması ise 7,3 saniye sürüyor. Maksimum hız 343 km/sa. Coupe versiyonunda aynı süreye sırasıyla 2,7 ve 7,1 saniyede ulaşılıyor. İki modelin maksimum hızı ise aynı. Açık tavanlı versiyonda 100 km/sa hızlanma için 0,1 saniye, 200 km/sa hızlanma için 0,2 saniye daha fazla zamana ihtiyaç var.

Lamborghini Temerario Spyder'ın Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Lamborghini Temerario Spyder'ın başlangıç fiyatı, 318 bin euro (17 milyon 678 bin 484 TL) olarak belirlendi. Üstü kapalı şekilde Temerario Coupe'nin Avrupa başlangıç fiyatı (vergiler hariç) yaklaşık 300 bin euro seviyesindeyken açılır sert tavan mekanizmasına sahip Spyder versiyonunun başlangıç fiyatı ise bundan 18 bin euro yüksek kalıyor.

Lamborghini Temerario Spyder Türkiye'de satılacak mı?

Lamborghini markasının otomobillerine Türkiye'de ulaşılabiliyor. Bu açıdan markanın diğer modelleri gibi Temerario Spyder'ın da ülkemizde satışa sunulması muhtemel fakat şimdilik açıklanmış bir plan olmadığını belirtmekte fayda var. Eğer araç gerçekten de Türkiye'ye gelirse 318 bin euroluk başlangıç fiyatına vergiler ve ek maliyetler de eklenecektir. Bunları göz önünde bulundurarak yapılan hesaplamaya göre baz fiyatının 70 milyon TL'ye ulaşması olası.

Editörün Yorumu

Temerario Spyder, açık tavanlı otomobil isteyen ama performanstan ödün vermek istemeyenler için bence değerlendirilebilecek seçeneklerden biri olacak. Coupe ile arasındaki hızlanma süresi farkı epey küçük. Elektrikli tavan da eski Lamborghini modellerindeki elle çıkarılan parçalara kıyasla ciddi bir kullanım kolaylığı sağlayacaktır.

Yine de 112 litrelik ön bagajı ve iki kişilik kabiniyle günlük ihtiyaçlardan ziyade sürüş deneyimine odaklanan bir otomobil. Uzun yolculuklarda fazla eşya taşıyan biri için uygun değil. Benim tercihim, açık havada V8 motorun sesini dinlemek ve otomobili daha özel bir deneyim için kullanmak olurdu. Bu beklentiye sahip olmayanlar için Coupe versiyonu da performans açısından fazlasıyla yeterli.