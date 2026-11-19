Xiaomi, akıllı telefonlardan sonra şimdi de otomobillerini Çin dışındaki pazarlara getiriyor. Şirketin ilk yurt dışı satış noktası ise Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) oldu. SU7, YU7 ve SkyNomad modelleri için ön siparişler açılmış durumda.

Satışları Xiaomi'nin kendi mağazaları değil, yerel distribütör Gargash Prime Automotive yürütecek. İlk otomobillerin Aralık 2026'da sahiplerine ulaşması planlanıyor. BAE'de başlayan ön siparişler, Xiaomi CEO'su Lei Jun'un 2027 için açıkladığı uluslararası satış planıyla da uyuşuyor.

Xiaomi SU7, YU7 ve SkyNomad'ın Özellikleri Neler?

Özellik SU7 YU7​ SkyNomad Araç tipi Elektrikli sedan Elektrikli SUV Menzili uzatıcı motorlu SUV Motor Elektrikli Elektrikli Elektrikli motor ve 1,5 litre benzinli jeneratör En güçlü versiyon Ultra GT N90 En yüksek açıklanan güç 1.138 kW 738 kW Versiyona göre değişiyor Oturma kapasitesi 5 kişi 5 kişi 5 veya 7 kişi Batarya seçenekleri Versiyona göre değişiyor Versiyona göre değişiyor 52 ve 76 kWh Birleşik Arap Emirlikleri için ilk teslimatlar Aralık 2026 Aralık 2026 Aralık 2026

Xiaomi SU7 Nasıl Özellikler Sunuyor?

SU7, Xiaomi'nin elektrikli sedan modeli. Standart, Pro, Max ve Ultra olmak üzere dört farklı versiyonla müşterilerin karşısına çıkıyor. Her versiyonun motor gücü, batarya ve menzil gibi yönlerden birbirlerinden ayrıldığı noktalar var. SU7 ailesinin performans odaklı seçeneği Ultra, 1.138 kW yani yaklaşık 1.526 beygir güç üretiyor. Standart SU7 ise daha erişilebilir fiyatlı seçenek olarak konumlanıyor. Pro ve Max versiyonları da farklı menzil ve donanım ihtiyaçlarına hitap ediyor.

Xiaomi YU7 Nasıl Bir Otomobil?

YU7, markanın SUV modeli. Standart, Pro, Max ve GT dahil olmak üzere beş farklı versiyona sahip. Bu çeşitlilikle beraber daha uzun menzil isteyenlerden yüksek performans arayanlara kadar farklı farklı ihtiyaçlara sahip kullanıcıların beklentilerine karşılık vermeyi amaçlıyor. YU7 GT, serinin performans odaklı versiyonu. 738 kW yani yaklaşık 990 beygir güç üretiyor.

SkyNomad'ın Özellikleri Neler?

SkyNomad'da 1,5 litrelik turbo benzinli motor bulunuyor ama bu motor doğrudan tekerlekleri döndürmüyor. Elektrik üretmek ve gerektiğinde bataryayı beslemek için kullanılıyor. Otomobili hareket ettirmek için yine elektrik motoruna ihtiyaç duyuluyor.

Bu sistem sayesinde sürücünün uzun yolculuklarda sürekli şarj istasyonu aramasına gerek kalmıyor. Benzinli motor, bataryadaki enerji azaldığında elektrik üretmeye başlayarak sürüşün kesintisiz şekilde devam etmesini sağlıyor. Bu arada SkyNomad, iki temel seçenekle geliyor. N70 beş kişilik, N90 ise yedi kişilik.

Xiaomi SU7, YU7 ve SkyNomad'ın Fiyatı Ne Kadar?

Model BAE başlangıç fiyatı Türk lirası karşılığı (Güncel kura göre) SU7 169.900 AED 2 milyon 334 bin 770 TL YU7 184.900 AED 2 milyon 540 bin 346 TL SkyNomad 209.900 AED 2 milyon 883 bin 822 TL SU7 Ultra 375.900 AED 5 milyon 165 bin 644 TL

Çin fiyatlarıyla karşılaştırıldığında ciddi bir fark söz konusu. SU7'nin BAE başlangıç fiyatı Çin'deki karşılığından yaklaşık yüzde 40, YU7'ninki yüzde 44 daha yüksek. SkyNomad'da ise fark yaklaşık yüzde 81. Gargash Prime, satın alınan otomobiller için beş yıl veya 150 bin kilometreye kadar garanti sunuyor. Bakım hizmeti de 60 bin kilometreye kadar devam ediyor.

Xiaomi Otomobilleri Türkiye'de Satılacak mı?

Xiaomi'nin Türkiye'de otomobil satacağına ilişkin henüz bir açıklama yok. Şirketin Avrupa pazarına giriş hazırlıkları sürüyor fakat Türkiye için distribütör, bayi ağı veya satış takvimi heenüz duyurulmadı. Xiaomi'nin Avrupa planlarının odak noktasında şu an Almanya var.

Şirket, Eylül 2026'da Emil Frey ve LUEG'in de aralarında bulunduğu sekiz otomobil bayisi grubuyla iş birliği anlaşmaları imzaladı. Bu şirketler, Xiaomi otomobillerinin Almanya'da müşterilere ulaşmasını sağlayacak. Türkiye'de Xiaomi telefonlarının yaygın olarak satılması elbette otomobillere olan ilginin de yüksek olmasını sağlayabilir ancak otomobil satışında servis ve yedek parça desteği de gerekiyor. Şirketin Türkiye'ye gelmesi durumunda bu hizmetleri sağlayacak bir bayi ağı kurması gerekecek. Bu da uzun bir planlama süreci anlamına geliyor.

Xiaomi'nin Otomobilleri Başka Hangi Ülkelere Gelecek?

Xiaomi CEO'su Lei Jun, 17 Kasım'da Shenzhen'de düzenlenen 2026 APEC CEO Zirvesi'nde şirketin 2027'de Çin dışındaki pazarlara gireceğini açıkladı. Almanya'daki bayi anlaşmaları Avrupa hazırlıklarının bir parçası. Avustralya'da otomotiv hukuku ve finans alanlarında açılan iş ilanları da şirketin bu ülkeyi değerlendirdiğini gösteriyor. BAE'deki satışların Gargash Prime Automotive isimli distribütör üzerinden yürütülmesine de dikkat etmek gerekiyor. Bu, Xiaomi'nin diğer ülkelerde de benzer iş birliklerine yönelebileceğinin işareti olabilir.

Editörün Yorumu

Xiaomi'nin SU7 ve YU7 gibi modeller oldukça geniş bir kullanıcı kitlesine hitap ediyor. YU7 GT'nin 990 beygir gücü üretmesi ve 2,92 saniyede 100 km/sa hıza ulaşabilmesi, SUV tercih eden ve performanstan ödün vermek istemeyenler açısından ilgi çekici olabilir.

SkyNomad ise daha farklı bir kitleye hitap ediyor. Elektrikli otomobil kullanmak isteyen ama uzun yolculuklarda şarj istasyonlarına bağımlı kalmak istemeyenler için menzil uzatıcı motor iyi bir seçenek. Yedi kişilik N90 versiyonunun da geniş ailelerin ilgisini çekebileceği kanaatindeyim.