Mortal Kombat 2 Filminden Üzücü Haber! Yolda Ama Farklı Şekilde

Warner Bros., merakla beklenen Mortal Kombat 2 için takvim değişikliğine gittiğini duyurdu. Daha önceden 24 Ekim 2025 olarak belirlenen vizyon tarihi, arada uzun bir boşluk bırakacak şekilde 15 Mayıs 2026 tarihine kadar ertelendi. Warner Bros.'un kararının arkasında, aynı dönemde vizyona girecek olan diğer iddialı yapımlarla yarışmak yatıyor.

Yeni vizyon tarihinin; 1 Mayıs'ta vizyona girecek The Devil Wears Prada 2 ve 22 Mayıs'ta çıkacak The Mandalorian & Grogu filmiyle aynı dönemde olmasından ötürü gişede daha başarılı olacağı düşünülüyor. İlaveten, sinemaların yaz dönemi daha hareketli olduğu detayının da bu karardaki rolü büyük.

Mortal Kombat 2 Fragmanı

Warner Bros. yaklaşık bir ay evvel resmi YouTube hesabından yayınladığı fragman ile izleyicileri heyecanlandırmıştı. Fragmanda oyun serilerinin gözbebeği olan "fatality" mekaniklerinin işlenmiş olması, bu film için olan beklentileri artırıyor. Mortal Kombat 2 filmi fragmanını aşağıdan izleyebilirsiniz.

Mortal Kombat 2 Oyuncu Kadrosu