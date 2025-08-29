Efsane Oyunun Sinema Filmi Geliyor Ama Oyuncular Tepkili!

Dünya genelinde zaman zaman en popüler oyunların sinema perdesine uyarlandığını görüyoruz. Bunun en bilinen örnekleri arasında Resident Evil, Tomb Raider, Assassin’s Creed ve Silent Hill yer alıyor. Ayrıca her ne kadar film olmasa da The Last of Us gibi kült oyunların dizi uyarlamaları da çıktı.

Şimdi ise popüler bir oyun serisinin daha beyaz perdeye taşınacağı konuşuluyor. Gelen son bilgilere göre dünyanın en çok oynanan birinci şahıs nişancı oyunlarından Call of Duty serisi için film hazırlıkları başlamış durumda. İşte detaylar...

Call of Duty Sinemaya Uyarlanıyor

İddialara göre Hollywood’un köklü yapım şirketlerinden Paramount, Call of Duty’nin sinema uyarlaması için gerekli hakları almak üzere harekete geçti. Üstelik bu projenin şirketin öncelikli planları arasında yer aldığı öne sürülüyor. Ancak ne Activision cephesinden ne de Paramount tarafından konuya ilişkin resmi bir açıklama yapılmış değil. Buna göre söylentinin gerçek olup olmadığı ve karşımıza nasıl bir yapım çıkacağı şimdilik tam bir soru işareti.

Bu iddiaya ise oyuncu topluluklarından pek olumlu tepkiler gelmedi. Çoğu oyuncu böyle bir film için henüz doğru zaman olmadığını dile getiriyor. Hatta bazıları 2024’te vizyona giren ve adeta yerden yere vurulan Borderlands filmi gibi bir facianın yaşanmasından korkuyor.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce Call of Duty filmi için doğru zaman geldi mi? Böyle bir yapım vizyona girerse izler misiniz? Görüşlerinizi aşağıdaki yorumlar bölümünde bizimle paylaşmayı unutmayın.