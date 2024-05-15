Mortal Kombat 2 Geliyor: Yayın Tarihi ve Oyuncu Kadrosu Açıklandı!

Çocukluğumuzun atari salonlarında geçtiği, efsanevi kahramanları ezbere bildiğimiz Mortal Kombat video oyununun devam filmi, 2025 Sonbaharı'nda izleyicilerle buluşacak!

Warner Bros., heyecanla beklenen devam filmi Mortal Kombat 2'nin sinemalara geleceğini duyurdu. 2021 yapımı Mortal Kombat filminin devamı, 24 Ekim 2025'te IMAX'ta seyircilerle buluşacak!

Mortal Kombat 2'de Kadro Değişti mi?

Mortal Kombat 2'ye dair dedikodular, 2022'de yönetmen Jeremy Slater'ın eklenmesiyle hız kazandı. Ayrıca, daha önce The Boys'un kadrosundan Karl Urban'ın Johnny Cage'i canlandıracağına dair söylentiler de dolaşıyordu.

Yönetmenliğini Simon McQuoid'un üstlendiği ve Moon Knight yazarı Jeremy Slater'ın kaleminden çıkacak olan Mortal Kombat 2'nin oyuncu kadrosu, heyecan getirecek isimlerle dolu:

Karl Urban

Adeline Rudolph

Lewis Tan

Jessica McNamee

Josh Lawson

Tadanobu Asano

Mehcad Brooks

Ludi Lin

Damon Herriman

Tati Gabrielle

Martyn Ford

Chin Han

Joe Taslim

Hiroyuki Sanada

İlk film, 2021'de hafta sonu gişede büyük bir başarı elde etti ve o dönemde COVID-19 salgınının başından beri en yüksek ikinci hafta sonu açılışını gerçekleştirdi. Acaba yeni çıkacak filmde de aynı başarıyı görebilecek miyiz?