Mortal Kombat 2 Geliyor: Yayın Tarihi ve Oyuncu Kadrosu Açıklandı!
Mortal Kombat 2'nin yayın tarihi ve merakla beklenen oyuncu kadrosu açıklandı. Film, yakında vizyona giriyor. İşte detaylar!
Çocukluğumuzun atari salonlarında geçtiği, efsanevi kahramanları ezbere bildiğimiz Mortal Kombat video oyununun devam filmi, 2025 Sonbaharı'nda izleyicilerle buluşacak!
Warner Bros., heyecanla beklenen devam filmi Mortal Kombat 2'nin sinemalara geleceğini duyurdu. 2021 yapımı Mortal Kombat filminin devamı, 24 Ekim 2025'te IMAX'ta seyircilerle buluşacak!
Mortal Kombat 2'de Kadro Değişti mi?
Mortal Kombat 2'ye dair dedikodular, 2022'de yönetmen Jeremy Slater'ın eklenmesiyle hız kazandı. Ayrıca, daha önce The Boys'un kadrosundan Karl Urban'ın Johnny Cage'i canlandıracağına dair söylentiler de dolaşıyordu.
Yönetmenliğini Simon McQuoid'un üstlendiği ve Moon Knight yazarı Jeremy Slater'ın kaleminden çıkacak olan Mortal Kombat 2'nin oyuncu kadrosu, heyecan getirecek isimlerle dolu:
- Karl Urban
- Adeline Rudolph
- Lewis Tan
- Jessica McNamee
- Josh Lawson
- Tadanobu Asano
- Mehcad Brooks
- Ludi Lin
- Damon Herriman
- Tati Gabrielle
- Martyn Ford
- Chin Han
- Joe Taslim
- Hiroyuki Sanada
Mortal Kombat 1 Hakkında Bilmeniz Gerekenler
Mortal Kombat 1, 19 Eylül 2023 tarihinde piyasaya çıktı. Bazı oyuncular tarafından eleştirilse de genel olarak olumlu eleştiriler alan Mortal Kombat 1 seriye adeta reset atan bir oyun oldu.
İlk film, 2021'de hafta sonu gişede büyük bir başarı elde etti ve o dönemde COVID-19 salgınının başından beri en yüksek ikinci hafta sonu açılışını gerçekleştirdi. Acaba yeni çıkacak filmde de aynı başarıyı görebilecek miyiz?
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