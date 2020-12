Mortal Kombat Filminin Yeni Vizyon Tarihi Belirlendi

Oyuncular olarak sabırsızlıkla vizyona giriş tarihini beklediğimiz bir Mortal Kombat filmi var. 1997 yılında vizyona giren son filmden yirmi dört yıl sonra, bir yenisinin önümüzdeki yıl vizyona girmesi bekleniyor. İlk duyuru yapıldığında 5 Mart 2021 tarihi işaret edilmişti. Bu tarih, son ertelemeden önce 12 Mart 2021 olarak güncellenmiş olsa da, sizinle paylaştığımız son haberimizde de belirttiğimiz üzere sinemaların yeniden açılışının sonrasına bırakılmıştı. Bugün ise, Mortal Kombat filminin yeni vizyon tarihinin belirlendiğine dair bir müjdeli duyuru daha yapıldı.

Güney Avustralya topraklarında geçecek olan filmin konusu ve kronolojideki yerine dair henüz bir detay verilmiş değil. Ancak projenin başında James Wan ve Todd Garner dışında Larry Kasanoff, E. Bennett Walsh, Michael Clear ve Sean Robins gibi önemli isimler de bulunuyor. Yönetmen Simon McQuoid iken senaryo ise Greg Russo’ya emanet.

Yakın bir zaman önce Mortal Kombat Movie Twitter hesabı üzerinden yapılan duyuruya bakılırsa, yeni film 16 Nisan 2021 tarihinde vizyona girecek. Ancak filmi izlemek için mutlak suretle sinemaya gitmeniz gerekmeyecek. Çünkü Mortal Kombat, sinema sektörünün devlerinden olan Warner Bros.’un aldığı karar doğrultusunda Matrix 4, Dune, Suicide Squad, Tom & Jerry, Space Jam: A New Legacy ve Godzilla vs. Kong gibi büyük filmler ile HBO Max üzerinden de yayınlayacak. Yani istediğiniz takdirde, Mortal Kombat filmini pek tabii ki evinizin rahatlığında da izleyebileceksiniz.

On April 16, Mortal Kombat enters the arena. Coming to theaters and streaming exclusively on HBO Max. #MortalKombatMovie pic.twitter.com/mjB8DRhyYM