Moto G55 ve Moto G35 Tanıtıldı: 50 Megapiksel Kamera!

Motorola ülkemizde faaliyet göstermiyor olsa da, yurt dışında yeni telefonlar ile kullanıcıların karşısına çıkmaya devam ediyor. Moto G55 ve Moto G35 ile bu telefonlara yenileri eklendi. Her iki telefonun özellikleri ve tasarımı büyük oranda aynı ancak G55 ana kamerada OIS, daha güçlü bir işlemci ve 30W şarj gibi avantajlar sunuyor.

Moto G55 ve Moto G35 Özellikleri

Moto G55'in 6.5 inç büyüklüğündeki IPS LCD ekranı, Full HD+ çözünürlük ve 120 Hz yenileme hızı sunuyor. Moto G35 aynı çözünürlük ve yenileme hızına sahip ancak ekran 6.72 inç yani daha büyük bir boyutta. Her iki telefon ekranındaki delik 16 Megapiksel ön kameraya ev sahipliği yapıyor.

Her iki telefonda 50 Megapiksel ana ve 8 Megapiksel ultra geniş açılı kamera bulunuyor. Başta belirttiğimiz üzere G55'in ana kamerası OIS yani optik imaj sabitleme özelliği ile titreşimi büyük oranda önlüyor.

4 / 8 /12 GB RAM ve 128 / 256 GB depolama seçenekleri sunan Moto G55 gücünü MediaTek Dimensity 7025 işlemciden alıyor. 4 GB RAM'e sahip olan Moto G35 ise 128 GB veya 256 GB depolama sunarken, Unisoc T760 işlemciye ev sahipliği yapıyor. Her iki cihazın hafızasını microSD kart ile 1 TB'a kadar artırmak mümkün.

Her iki telefon 5000 mAh batarya ile gelirken G55'te 33W, G35'te ise 18W hızlı şarj desteği bulunuyor. Android 14'ü temel alan Motorola Hello UI ile kullanıcı karşısına çıkan telefonların yan tarafında parmak izi okuyucu, 3.5 mm kulaklık girişi ve Dolby Atmos özellikli stereo hoparlörler bulunuyor.

Moto G55 fiyatı 249 Euro olarak belirlenirken, Moto G35 fiyatı 199 Euro olarak açıklandı.