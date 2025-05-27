Moto G96 Geliyor: İşte Fiyatı ve Tasarımı!

Motorola uzun süre önce ülkemizden çekilmiş olsa da, yurt dışında yeni telefonları ile kullanıcıların karşısına çıkmaya devam ediyor. Bu kapsamda şirketin Moto G86 ile birlikte yakında piyasaya sürülmesi beklenen Moto G96 adlı başka bir G serisi telefon üzerinde çalıştığı ortaya çıktı.

Moto G96 Özellikleri Nasıl Olacak?

Henüz resmi bir duyuru olmasa da, Android Headlines tarafından paylaşılan bilgiler Moto G96'nın tasarımını ve özelliklerini gün yüzüne çıkardı.

Moto G96'nın 6.67 inç büyüklüğündekli kavisli pOLED ekranı 144 Hz yenileme hızına ve 10 bit renk desteğine sahip olacak. Water Touch 2.0 teknolojisiyle gelen ekran ön kamera için bir deliğe ve kavisli yapıya sahip.

Vegan deriyi temel alan dört farklı renk seçeneğiyle gelen telefon 12 GB RAM ve 256 GB depolamaya sahip. Moto G96'ya güç verecek olan Qualcomm Snadpragon 7s Gen 2 işlemci, Moto G95'te kullanılan Snapdragon 6 Gen 4'ten bir adım önde.

Telefonun arka tarafında 50 Megapiksel Sony LYTIA 700C ana kameraya, 8 Megapiksel makro lens eşlik ediyor. Ön kameranın ise 32 Megapiksel çözünürlüğünde olması bekleniyor. 5500 mAh bataryaya sahip olan telfeonun resmi fiyatı henüz açıklanmadı. Ancak beklentiler 270 dolar civarında olması yönünde.