Moto Razr 50 ve Razr 50 Ultra Tanıtıldı: İşte Fiyatları!

Lenovo çatısı altında faaliyetlerini sürdürmeye devam eden Motorola bir dönem telefon dünyasının efsanesi olan Razr serisinin yeni modellerini duyurdu. İşte Moto Razr 50 ve Razr 50 Ultra modellerinin tüm detayları!

Motorola Razr 50 Ultra Özellikleri ve Fiyatı

Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3 işlemciden güç alan Moto Razr 50 Ultra geçtiğimiz yıl piyasaya sürülen modele kıyasla daha ince çerçevelere sahip olan bir kapak ekranı ile geliyor.

4 inç büyüklüğündeki bu kapak ekranı, Full HD çözünürlük sunuyor. DCI-P3 renk gamının yüzde 100'ünü kapsayan bu ekran HDR10+ desteğinin yanı sıra 165 Hz yenileme hızına sahip.

İç kısımdaki 6.9 inçlik ana ekran Full HD+ çözünürlük sunuyor. %120 DCI-P3 ile renk konusunda sınırları zorlayan ekran, kapak ekranı ile benzer şekilde 165 Hz yenileme hızına sahip fakat 360 Hz dokunmatik örnekleme hızı bulunuyor. Maksimum parlaklığı ise 3000 nit seviyesinde.

32 Megapiksel f/2.4 diyaframa sahip ön kameranın bulunduğu telefonun arka tarafında 50 Megapiksel f/1.7 ana kameraya yine 50 Megapiksel çözünürlüğünde olan f/2.0 telefoto kamera eşlik ediyor.

4000 mAh bataryaya ve 45W hızlı şarj desteğine sahip olan telefon 15W kablosuz şarj desteğine sahip. Android 14 işletim sistemi ve Moto MyUX arayüzü ile birlikte gelen telefon IPX8 sertifikasına sahip. Bu sertifika suya dayanıklılık anlamına geliyor ama 1,5 metre derinlikte 10 saniye gibi oldukça sınırlı.

Üç farklı renk seçeneğine sahip olan telefonun fiyatı 12 GB RAM ve 256 GB depolama için 730 Euro olarak açıklandı. 512 GB'lık modelin fiyatı ise 800 Euro fiyatında.

Motorola Razr 50 Özellikleri ve Fiyatı

Standart model yani Razr 50'de 3.6 inç büyüklüğünde pOLED kapak ekranı yer alıyor. Ana ekran ise Razr 50 Ultra ile aynı özelliklere sahip: 6.9 inç büyüklüğünde, Full HD+ çözünürlük sunuyor ve maksimum parlaklığı 3000 nit.

6000 serisi alüminyum çerçeveyi, 32 MP ön kamerayı önceki modelden miras alan telefonun ikinci kamerası Razr 40 ile aynı: 13 Megapiksel ve f/2.2 diyaframa sahip ultra geniş açılı bir sensör. Ana kamera ise 50 Megapiksel çözünürlüğünde.

Katlanabilir ekranlı telefonlar için özel olarak geliştirildiği belirtilen MediaTek Dimensity 7300X işlemciden güç alan telefon, 4200 mAh bataryaya sahip. Bu bataryayı kablo ile 30W, kablosuz olarak 15W hızında şarj edebiliyorsunuz.

Üç farklı renk seçeneği ile gelen telefon Razr 50'nin fiyatı 8 GB RAM / 256 GB depolama için 510 dolar olarak belirlendi. 12 GB RAM ve 512 GB depolamanın fiyatı ise 550 dolar seviyesinde. Ürünlerin dünya genelinde satışa sunulup sunulmayacağı ise şu anda bilinmiyor.