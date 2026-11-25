GTA 6'da içine girilebilen 1000'i aşkın bina olduğu bulundu. Bazı binalara girmek için doğrudan kapıyı kullanamıyorsunuz ama ön kapı yerine alternatif yollara girebiliyorsunuz. Örneğin bir oyuncu, giriş yapılabilir olarak işaretlenen bir binanın ön kapısını açamayınca arkadan dolaştı ve çalıların arkasına gizlenmiş bir giriş buldu. Oyunda buna benzer pek çok sürpriz var. Bir oyuncunun yaptığı sayıma göre toplam 5.588 binanın 1.563'üne girilebiliyor.

GTA 6'da 1.563 Binaya Nasıl Girilebiliyor?

GameRoll isimli GTA kaynaklarıyla bilinen bir isim, geçen yılın Haziran ayında GTA 6'da 700'den fazla binanın içine girilebilir olacağını söylemişti. O dönemde bu sayı bile oldukça iddialı görünüyordu. Oyunun çıkışından sonra yapılan yeni sayımda ise bu rakamın çok daha yüksek olduğu görüldü.

Oyuncunun paylaştığı istatistiklere göre toplam 5.588 binadan 1.563'üne girilebiliyor. Bu da sayılan binaların yaklaşık yüzde 28'inin erişilebilir olduğu anlamına geliyor. Bu miktar henüz bağımsız şekilde doğrulanmadı. Yine de topluluktaki birçok oyuncu, sayımı inandırıcı buluyor. Rockstar Games'in iç mekânlara gösterdiği özen de oyuncuların bu sayıya neden inandığını ortaya koymak için yeterli oluyor.

GTA 6'daki Binaların İçinde Neler Bulunuyor?

GTA 6'daki binaların içinde gizli bodrumların yanı sıra sıradan görünüme sahip ama nadir bulunan araçlar, özel evlerde ise para dolu gizli kasalar bulunabiliyor. Oyuncuların paylaştığı örnekler, binaların iç mekânlarının da keşfedilecek pek çok ayrıntı barındırdığını gösteriyor.

GTA 6'daki Binalar Gerçek Hayattan Esinlenilerek mı Yapıldı?

Bir Reddit kullanıcısı, Vice City'de gerçek hayatta eşiyle sık sık gittikleri küçük bir oteli bulduğunu ileri sürdü. Benzerlik sadece binanın dış görünüşüyle sınırlı değil. Otelin lobisi, çatı terası, yüzme havuzu ve barı da oyundaki hâline oldukça benziyor.

Oyunun çıkışından önce ortaya çıkan bazı ipuçları, Rockstar'ın gerçek dünyadaki mekânlardan yararlanarak bina modelleri hazırladığını gösteriyordu. Oyuncunun bulduğu otel de bu yaklaşımın oyundaki yansımalarından biri olabilir.

Editörün Yorumu

GTA 6'da benim ilgimi çeken nokta, girilebilir bina sayısından ziyade oyuncunun karşısına ne çıkacağının her zaman belli olmaması. Bir binaya girdiğinizde birkaç oda gezip çıkmak yerine gizli bir kasa, nadir bir araç veya beklenmedik bir karşılaşmayla karşılaşabiliyorsunuz. Bu da oyunu çok daha keyifli hâle geliyor.