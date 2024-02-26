Motorola Yeni Bükülebilir Telefonunu Tanıttı: Nasıl Görünecek?

Motorola bugün MCW'de yeni bir konseptle karşımıza çıktı. Bu konsept, esneyerek saat şeklini alarak kolunuza takabileceğiniz bir cep telefonu.

Benzer bir konsept 2019 yılında Royale şirketi tarafından denenmişti, fakat ürünün birçok kusuru vardı. Bu nedenle adını çok da duyuramadan ortadan kalktı. Bununla beraber Royale şirketi, Galaxy Z Fold ve OnePlus Open gibi katlanabilir telefonların gelecekte neler sunacağına dair fikir vermiş oldu.

Motorola Adaptive Display Özellikleri

2023 yılında Motorola Razr ve Motorola Razr Plus gibi katlanılabilir telefonlarla karşılaşmıştık. Motorola şimdi ise hem telefonun hem de akıllı saatin tek bir cihaz tarafından sağlanması üzerinde çalışıyor.

Motorola, bu üzerinde çalıştığı cihazı Motorola Adaptive Display olarak adlandırmak istiyor.

Kullanıcının telefonu daha rahat ''giyebilmesi'' adına, telefonun arka kısmı yumuşak bir ağdan yapılmıştır. Telefon kola takıldığında sabit kalmasına yardımcı olan mıknatıslar yer alıyor. Telefonun bileğinize göre bükülmekten yanı sıra birçok özelliği de yanında getiriyor. Telefon kolunuzdayken her türlü işlevsellikten de yararlanabiliyorsunuz.

Bu telefonun bükülebileceği seviye oldukça sınrılı ve bükülü haldeyken de çalıştırması zor bir cihaz. Fakat Motorola bu telefondan şimdilik yalnızca konsept olarak bahsediyor.