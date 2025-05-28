Uygun Fiyatlı Telefon Tanıtıldı! 50 MP Ön Kamera ve 120Hz Ekrana Sahip

Çok şık bir görünüme sahip olan Motorola Edge 2025 tanıtıldı. Motorola'nın yeni telefonu 50 megapiksel çözünürlüğünde ön kamerası, büyük batarya kapasitesi, yüksek yenileme hızı ve pOLED ekranıyla dikkatleri üzerinde toplamayı başardı.

Motorola Edge 2025 Özellikleri

6,7 inç ekran büyüklüğüne sahip Motorola Edge 2025, pOLED ekran üzerinde 1220 x 2712 piksel çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı sunuyor. Corning Gorilla Glass 7i ekran koruma teknolojisini destekleyen telefon 181 gram ağırlığında.

Telefonda MediaTek Dimensity 7400 bulunuyor. 4 nm üretim süreciyle geliştirilen işlemci dört adet 2.6 GHz Cortex-A78 ve dört adet 2.0 GHz Cortex-A55 olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek içeriyor.

8 GB LPDDR4X RAM'e sahip telefonda 256 GB UFS 2.2 depolama alanı yer alıyor. 5.200 mAh batarya kapasitesine sahip Edge 2025 modeli 68W kablolu 15W kablosuz hızlı şarj teknolojilerini destekliyor.

Telefonun arka tarafında 50 megapiksel çözünürlüğünde f/1.88 diyafram değerine sahip Sony LYT-700C ana kamera, 50 megapiksel çözünürlüğünde f/2.0 diyafram değerine sahip ultra geniş açılı kamera ve 10 megapiksel çözünürlüğünde f/2.0 diyafram değerine sahip telefoto kamera bulunuyor.

Motorola Edge 2025 modelinin ön yüzeyinde 50 megapiksel çözünürlüğünde f/1.9 diyafram değerine sahip kamera mevcut. Ön ve arka kameralar 4K video kaydı yapabiliyor. IP68/IP69 sertifikaları sayesinde telefon belirli seviyeye kadar suya ve toza karşı dayanıklılık sunuyor.

Motorola Edge 2025 Fiyatı

Motorola Edge 2025 isimli akıllı telefon modeli için 549 dolar (21.446 TL) fiyat belirlendi.