Xiaomi'den 7500 mAh Bataryalı Ucuz Telefon Geliyor! Fiyatı Ortaya Çıktı

Redmi K80 serisi 2024 yılında tanıtılmıştı ancak o etkinlikte Redmi K80 Ultra modeline yer verilmemişti. Yeni sızıntı ile birlikte K80 Ultra'nın fiyatı belli oldu. Xiaomi'nin alt markası Redmi'nin yeni telefonu uygun fiyatlı olacak.

Redmi K80 Ultra'nın Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Weibo isimli sosyal medya platformu üzerinden paylaşılan bilgilere göre Redmi K80 Ultra modeli 3000 yuan (16.268 TL) fiyat etiketine sahip olacak. Telefonun 2025 yılının haziran ayında tanıtılması bekleniyor.

Redmi K80 Ultra'nın Özellikleri Nasıl Olacak?

İddiaya göre telefonda MediaTek'in Dimensity 9400+ bulunacak. 3 nm üretim süreciyle geliştirilen işlemci bir adet 3.73 GHz Cortex-X925, üç adet 3.3 GHz Cortex-X4 ve dört adet 2.4 GHz Cortex-A720 olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek içeriyor.

6,83 inç ekran büyüklüğüne sahip telefon, LTPS OLED ekran üzerinde 1.5K çözünürlük sunacak. Ekran altı parmak izi sensörüyle birlikte gelecek telefonda IP68 sertifikası bulunacak. Bu sertifika, telefonun belirli bir seviyeye kadar suya ve toza karşı dayanıklı olmasını sağlayacak.

7500 mAh batarya kapasitesine sahip telefon 120W hızlı şarj teknolojisini destekleyecek. Telefonun arka yüzeyinde 50 megapiksel çözünürlüğünde üç adet kamera yer alacak. Konuya dair resmî açıklama yapılmadığını belirtelim.