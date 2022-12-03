Fiyatı Dudak Uçuklatan Motorola Edge 30 Fusion Piyasaya Sürüldü

Eylül ayında Motorola, Edge 30 Fusion'ı birden çok küresel pazarda piyasaya sürdü. Şimdi, akıllı telefon nihayet Pantone'nin 2023 yılın rengi olan Viva Magenta adlı özel bir renkle piyasaya sürüldü.

Motorola'nın konuyla ilgili resmî basın açıklamasına göre Pantone, 20 yılı aşkın bir süredir "yıl boyunca küresel trendleri ve temaları analiz ederek" "modadan pazarlamaya, sosyal hayattan toplumun tüm yönlerini" dikkate alarak yılın rengini seçiyor.

Bilmeyenler için Motorola'nın "akıllı telefon kategorisinde Pantone ile küresel olarak özel bir ortaklığı" var ve bu nedenle Motorola, akıllı telefonlarında bu Pantone renklerini kullanabiliyor. Motorola Edge 30 Fusion'ın teknik özellikleri, uluslararası versiyonuyla aynı, esas olarak renk açısından farklılık gösteriyor.

Motorola Edge 30 Fusion'ın Viva Magenta renkli üretiminin fiyatı tam 799,99 dolar.

Motorola Edge 30 Fusion Özellikleri

Motorola Edge 30 Fusion, 2400 x 1080 piksel (FHD+) çözünürlüğe, 144 Hz yenileme hızına ve 360 ​​Hz dokunmatik örnekleme hızına sahip 6,55 inç, ortalanmış delikli 10 bit kavisli pOLED ekrana sahip. Panelin 20:9 en boy oranı, 110 nitlik tepe parlaklığı ve altında bir parmak izi sensörü var. Ekran ayrıca HDR10+ ve DCI-P3 renk gamının %100'ünü destekliyor.

Qualcomm Snapdragon 888 Plus işlemciyi kullanan telefonda ayrıca LPDDR5 RAM ve UFS 3.1 depolama mevcut. Pil noktasında ise 4.400 mAh bir pil yer alıyor.

Cihazın arkasında üç kamera bulunuyor: OIS destekli 50MP birincil sensör, makro görüş için otomatik odaklamalı 13MP ultra geniş sensör ve 2MP derinlik sensörü. Selfie'ler ve görüntülü aramalar için ön tarafta 32MP kamera bulunuyor.