Motorola Edge 30 Serisinin Özellikleri Sızdırıldı

Motorola'nın yeni amiral gemisi telefonları Edge 30 Ultra ve Edge 30 Neo, 8 Eylül'de yapılacak olan bir etkinlikle tüm dünyaya tanıtılacak. Android telefon camiasına sahip olduğu yüksek özelliklerle damgasını vurması beklenen telefonların sahip olduğu donanımlar, tanıtıma kısa bir süre kala sızdırıldı.

Daha önceden de 200 megapiksel kameraya sahip olacağına dair birçok sızıntı gerçekleşen telefon serisinin son özellikleri belli oldu. Üst segment kategorisinde sayılabilecek olan telefonlar, sahip olduğu donanımsal özelliklerle dudak ısırttı.

Motorola Edge 30 Ultra Özellikleri ve Fiyatı

Kıvrılmış ekrana sahip olan Motorola Edge 30 Ultra'da kamera için ekran oyuğu yer alacak. Arka tarafta ise üç adet lensle desteklenen 200 megapiksellik ana kamera, telefonun tasarımı üzerinde büyük etkiye sahip. 6,7 inç 144Hz FHD+ AMOLED ekrana sahip olan telefon, işlem gücünü Snapdragon 8+ Gen1'den alıyor. Selfie kamerası olarak ise 60 megapiksellik bir lens tercih edilmiş. Arka tarafta asıl canavar olan 200 megapiksel ana kamera + 50 megapiksel ultra geniş + 12 megapiksel telefoto lensi bizleri karşılıyor. 5000 mAh bataryaya sahip olan telefon 125 W hızlı şarjı ve 50 W kablosuz şarjı destekleyecek. Motorola Edge 30 Ultra fiyatının 900 dolara yakın olacağı düşünülüyor.

Motorola Edge 30 Neo Özellikleri ve Fiyatı

Edge 30 serisinin bir diğer üyesi olan Edge 30 Neo, Ultra modele kıyasla daha düşük özelliklere sahip olsa da hala orta segment Android telefonlar arasında üst sıralara oynuyor. Black Onyx, Very Peri, Aqua Foam ve Ice Palace olmak üzere dört farklı renk seçeneğiyle satışa sunulacak olan telefon tasarımıyla fazlasıyla dikkat çekiyor.

6,28 inç FHD+ AMOLED ekrana sahip olan Edge 30 Neo'nun işlem gücü Snapdragon 695 işlemcisinden geliyor. Ön tarafta bizleri delikli kamera tasarımyla 32 megapiksellik bir selfie kamerası karşılıyor. Arka tarafta ise toplamda 2 lensten oluşan 64 megapiksel ana kamera + 13 megapiksel ultra geniş açı kamera seti yer alıyor. 4020 mAh bataryaya sahip olan telefon 30 W hızlı şarjı destekliyor. Motorole Edge 30 Neo'nun Avrupa'da 399 Euro'dan satışa sunulması bekleniyor.