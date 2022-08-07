Moto X30 Pro Kamerası Doğrulandı: Piyasada Böyle Kamera Yok!

Lansmanına sayılı günler kalan Motorola'nın Moto X30 Pro telefonu hakkında geçtiğimiz aylarda birçok sızıntı gerçekleştirildi. Sızıntılarda en dikkat çeken bilgilerden biri telefonun 200 megapiksel kameraya sahip olacağı iddiasıydı. Telefonun sertifika belgelerinin ortaya çıkmasından sonra bu bilgi doğrulandı.

Arka kamera olarak Samsung'un HP1 lensini kullanacak olan Moto X30 Pro, 200 megapiksellik devasa çözünürlüğe sahip olacak. Ayrıca telefonun 30 FPS'de 8K video çekebilme özelliği de bulunuyor. Çoğu uzmana göre Moto X30 Pro, mobil cihazların kamera setlerindeki devrimin ilk öncülerinden biri.

Moto X30 Pro Özellikleri

Arka kamera setinde 200 megapiksel ana + 50 megapiksel ultra geniş + 12 megapiksel telefoto

ana + ultra geniş + telefoto 60 megapiksel selfie kamerası

selfie kamerası Snapdragon 8+ Gen 1 işlemci

8 GB RAM + 128 GB depolama, 12 GB RAM + 256 GB depolama, 12 GB RAM + 512 GB depolama seçenekleri

6.67 inç OLED FHD+ 144Hz yenileme hızına sahip ekran

OLED FHD+ yenileme hızına sahip ekran 4,550 mAh batarya ve 125W hızlı şarj desteği

Moto X30 Pro, 11 Ağustos'ta Çin'de yapılacak etkinlikle tanıtılacak. Motorola markasının amiral gemisi telefonu, sahip olduğu özelliklerle piyasaya kökten sarsmaya geliyor. İddialara göre telefon Hindistan'da 60 bin Rupi'ye satışa sunulacak. Türk Lirası'na çevirdiğimizde ise telefonun vergiler hariç 13.500 TL etiket fiyatına sahip olması bekleniyor.