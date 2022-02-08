Motorola Edge 30 Tanıtım Tarihi Netlik Kazandı!

Motorola Edge 30 telefonlarını birçok sızıntıdan duyar olduk. Moto, Edge 20'nin yerini alacak yeni Android telefon serisini yakında duyurmaya hazırlanıyor. Şubat ayında karşımıza çıkacak olan yeni Motorola Edge 30 serisi markanın resmi Twitter hesabından bir paylaşımla duyuruldu. İşte merakla beklenen Motorola Edge 30 serisi hakkında merak edilenler!

Motorola Edge 30 Şubat Ayında Geliyor

Motorola bir tweet'te 24 Şubat'ta çıkacak olan yeni bir Edge telefonunun tanıtımını yaptı. Tweet, karaltılmış bir görselden ve #findyouredge hashtag'inden oluşuyor (bunun bir Edge olduğu doğrulandı) ve tanıtım tarihi 24 Şubat olarak belirlenmiş. Sızıntılar, yeni telefonların öne çıkan özelliğinin, güçlü arka kameralara sahip olabilecek ve bir ekran kalemi ile uyumlu olabilecek bir Moto Edge 30 Ultra olacağını gösteriyor.

Ara sıra mobil dünyası yersiz bir şekilde hız kazanabiliyor ve akıllı telefonların piyasaya sürülmesi için belirlenen bir ayda gülünç bir şekilde büyük lansmanlar gerçekleştirilebiliyor. Şubat 2022 bizim için dolu dolu geçen bir ay olacak. 9'unda Samsung Galaxy S22, 16'sında Realme 9 Pro, 17'sinde Nubia Red Magic 7 ve şimdi 24'ünde Motorola Edge 30 bizlerin beğenisine sunulmuş olacak.

Şubat ayı, dünyanın en iyi mobil markalarının çoğunun lansmanlarını görmeyi beklediğimiz, yıllık küresel bir akıllı telefon konferansı olan MWC 2022'den bile daha heyecanlı geçecek ancak bu yıl hala sürpriz duyurular ile karşılaşma şansımız da var. Bir akıllı telefon hayranıysanız, önümüzdeki birkaç hafta boyunca eğlenecek çok şeyiniz olacak. Piyasaya sürülmek üzere olan tüm yeni cihazları görebilmeniz için Mart ayına kadar beklemenizi öneririz.

Motorola Edge 30 Pro Teknik Özellikleri

Motorola Edge 30 Pro'nun teknik özellikleri gün ışığına çıktı. Snapdragon 8 Gen 1 işlemci ile gelecek olan cihaz, içerisinde bir adet 3.0GHz ARM Cortex-X2, üç adet 2.5GHz ARM Cortex-A710 ve dört adet 1.8GHz ARM Cortex-A510 çekirdek barındıracak. İşlemci ayrıca Adreno 730 grafik birimiyle geliyor. Buna ek olarak 6.7 inç OLED ekran ile tanıtılacak cihazın 1080×2400 piksel çözünürlüğe sahip olacağı belirtiliyor.

144Hz ekran tazeleme hızıyla karşımıza çıkacak olan Motorola Edge 30 Pro, 8 GB ve 12 GB RAM seçenekleriyle kullanıcıların karşısına çıkacak. Depolama tarafında ise 128 GB ve 256 GB seçenekleri olacak. OIS destekli 50 Megapiksel ana kamera, 50 Megapiksel ultra geniş açılı kamera ve 2 Megapiksel derinlik sensörü ile dikkatleri üzerine çekecek olan 30 Pro, 60 Megapiksel ön kameraya ev sahipliği yapacak.

Cihazın 68W hızlı şarj teknolojisine sahip 5.000 mAh batarya ile geleceği söylentiler arasında. Cihazın kutudan Android 12 işletim sistemiyle çıkacağını da belirtmeden geçmeyelim.

Peki siz Motorola Edge 30 Pro hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar sekmesinden bizlerle paylaşmayı unutmayın.