Motorola Edge 30'un Resmi Görüntüleri Sızdırıldı

Geçtiğimiz ay Motorola'nın 2022 yol haritası sızdırılmıştı ve bu sızıntıyla birlikte şirketin bu yıl piyasaya sürmeyi planladığı 19 cihaz ortaya çıktı. Şirket bunlar arasından Moto G22 ve G52 gibi bazı modelleri çoktan piyasaya sürdü. Şimdi ise 91mobiles, popüler analizci Evan Blass ile birlikte yakında çıkacak olan Motorola Edge 30 akıllı telefonunun "resmî" görüntülerini yayınladı.

Dubai kod adlı Motorola Edge 30, tasarımına da yansıyan, hâlihazırda piyasaya sürülmüş olan Motorola Edge 30 Pro'nun küçük kardeşi konumunda. Cihaz sağ tarafta güç düğmesi ile birlikte kavisli kenarlara sahip. Arkadaki hap şekline benzer kamera ünitesinde üçlü bir kamera modülü bulunuyor. Ön tarafa baktığımızda ekranın her tarafında eşit derecede ince çerçeveler görüyoruz. Ekran panelinde ayrıca ön kamera için ortalanmış bir delik mevcut.

Motorola Edge 30 Teknik Özellikleri

91mobiles ve Evan Blass tarafından sızdırılan görsel.

Edge 30'un Full HD+ çözünürlük ve 144hz yenileme hızı üretecek 6.55 inç P-OLED panele sahip olması bekleniyor. Akıllı telefon, 6 GB/8 GB LPDDR4x RAM ve 128 GB/256 GB depolama ile birlikte Snapdragon 778G Plus işlemciyle donatılıyor. Cihaz ayrıca 33W hızlı şarj desteği taşıyacak 4.020 mAh pilden gücünü alacak.

Optik noktasında Motorola Edge 30, 50MP ana kamera, 50MP ultra geniş lens ve 2MP derinlik lense sahip. Cihaz, Android 12 tabanlı MYUX işletim sistemi ile gelecek.

Bu teknik özelliklerin spekülasyonlardan ibaret olduğunu belirtelim. Motorola cihazı resmî olarak tanıtana kadar hiçbir özelliğin doğruluğundan emin olamıyoruz. Even Blass'a göre cihaz muhtemelen Ağustos ayının sonundan önce küresel olarak piyasaya sürülecek.

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