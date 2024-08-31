Motorola Edge 50 Neo Tanıtıldı! İşte Fiyatı

Ağustos ayının başında Edge 50 modelini tanıtan Motorola ay sonunda Edge 50 Neo ile karşımıza çıktı. Hem vegan deri hem de vegan süet kaplamalar sunan Edge 50'nin aksine, Edge 50 Neo yalnızca yumuşak dokulu vegan deri olarak sunuluyor.

Motorola Edge 50 Neo Özellikleri ve Fiyatı

Edge 50 ile benzer şekilde IP68 ve MIL-STD 810H sertifikalarına sahip olan telefon 154.1 mm yüksekliğe, 71.2 mm genişliğe ve 8.1 mm kalınlığa sahip. 171 gram ağırlığındaki Edge 50 Neo'nun 6.4 inç büyüklüğündeki OLED ekranı 120 Hz yenileme hızı ve Full HD+ çözünürlük sunuyor.

Gorilla Glass 3 ile korunan bu ekran 3000 nit parlaklığa ulaşabiliyor. 4 nm fabrikasyon süreci ile üretilen MediaTek Dimensity 7300 işlemciden güç alan telefon 8 GB ve 12 GB RAM seçeneklerinin yanı sıra 256 GB ve 512 GB depolama seçenekleri sunuyor.

Edge 50 Neo'nun 4310 mAh kapasiteli bataryası 68W hızlı şarj desteğine sahip ve şaşırtıcı bir şekilde hem şarj aleti hem de kılıf kutuda yer alıyor. Cihazın arka tarafında 50 Megapiksel Sony LYTIA 700C ana kameraya, 13 Megapiksel ultra geniş ve 3x optik yakınlaştırma yapabilen 10 Megapiksel telefoto kamera eşlik ediyor.

Ön tarafta ise 32 Megapiksel çözünürlüğünde bir kamera bulunuyor. Motorola Edge 50 Neo fiyatı 499 Euro olarak belirlendi.