2025'in En İyi Rengi Seçilen Mocha Mousse, Nadide Bir Telefona Gelecek

Pantone, Motorola Edge 60 Fusion tasarımına yeni bir renk dokunuşu yapacak. "Mocha Mousse" adlı bu yeni renk, 2025'in rengi seçilmişti. Kahverengi ve nude tonu karışımı bu renk, sofistike bir zevke sahip olanları hedef alıyor. Telefonun teknik özelliklerine dair bir yenilik getirmiyor, sadece göze hitap eden bir renk seçeneği bu seriye eklenmiş oluyor.

Motorola daha önce Swarovski işbirliğiyle özel bir Razr modeli geliştirdi. Bu model de 5 Ağustos tarihinde raflardaki yerini alacak ve sınırlı sayıda üretilecek. Özellikle koleksiyonculara hitap eden özel tasarımda cihazın klas çizgilerine zarif taş detayları eklenmiş. Dahası, yüzeyi tamamen kristallerle süslenmiş lüks bir tasarıma sahip.

Tüm bu özellikler, akıllı telefon pazarında Motorola'nın eski saygın yerini kazanmaya çalıştığını kanıtlar nitelikte. 2025'in rengi seçilen Mocha Mousse rengi Motorola Edge 60 Fusion tasarımı ise şöyle:

Motorola Edge 60 Fusion Özellikleri

Motorola Edge 60 Fusion teknik özellikleri:

Android 15 tabanlı işletim sistemi

Mediatek Dimensity 7300 işlemci

6.67 inç Corning Gorilla Glass 7i ekran

1220 x 2712 piksel ekran çözünürlüğü

4500 nit parlaklık

5200 mAh batarya

8 / 12 GB RAM

256 / 512 GB depolama

50 MP ana kamera

13 MP ultra geniş kamera sensörü

32 MP selfie kamerası

Motorola Edge 60 Fusion Fiyatı

Koleksiyonculara ve premium renk seçenekleri arayanlara hitap eden yeni renk seçeneği için ne kadar fiyat belirlendiği henüz açıklanmadı. Ancak hitap ettiği kitleyi değerlendirecek olursak, özelliklerinde herhangi bir farklılık olmasa bile nadirliğinden ötürü daha yüksek bir fiyattan satışa çıkabilir. Motorola Edge 60 Fusion normal şartlarda 22.670 rupiye (yaklaşık ₺10.624,20) satılıyor.