Yeni Kapaklı Telefon: Motorola Razr 60 Tanıtıldı!

Motorola amiral gemisi telefonu Razr 60 Ultra'yı piyasaya sürdükten kısa süre sonra yeni kapaklı telefonu Razr 60'ı Hindistan'da piyasaya sürdü. Bir dönemin efsanevi Razr serisini devam ettiren modelin detaylı teknik özellikleri ve fiyatı ile karşınızdayız.

Motorola Razr 60 Özellikleri

Razr 60'ın iki ekranı var. 6,96 inç büyüklüğündeki ana ekran 1080x2640 piksel yani Full HD+ çözünürlük sunuyor. Ekrandaki içeriğe göre 1 Hz ile 120 Hz arasında değişken yenileme hızına sahip olan FlexView pOLED LTPO ekran, DCI-P3 renk gamutunun yüzde 120'sini kapsıyor ve 3000 nit parlaklığa çıkabiliyor.

Dış ekran ise 3.63 inç büyüklüğünde ve 1056x1066 piksel çözünürlük sunuyor. QuickView pOLED teknolojisini kullanan ekranın maksimum parlaklığı 1700 nit seviyesindeyen, 90 Hz yenileme hızı bulunuyor.

Motorola Razr 60 gücünü 4 nm fabrikasyon süreci ile üretilen MediaTek Dimensity 7400X işlemciden alıyor. Bu sekiz çekirdekli işlemci 2.6 GHz hızında çalışan iki adet Cortex A78 ve 2 GHz hızında çalışan altı adet Cortex A55 çekirdeğine ev sahipliği yapıyor.

Grafik tarafında ihtiyaç duyulan gücü Mali-G615 MC2 GPU sağlarken, 8 GB LPDDR4X RAM ve 256 GB UFS 2.2 depolama alanı sunuluyor. Telefonun 50 Megapiksel çözünürlüğündeki ana kamerası f/1.7 diyaframa ve OIS'e sahip.

Makro lens olarak da kullanılabilen 13 Megapiksel çözünürlüğündeki ultra geniş kamera ise f/2.2 diyafram açıklığına sahip. Ön tarafta ise 32 Megapiksel çözünürlüğünde f/2.4 diyaframlı kamera bulunuyor. Video kayıt yeteneği ise 4K 30 FPS seviyesinde.

Telefonun 4500 mAh bataryası 30W hızlı ve 15W kablosuz şarj desteğine sahip. Android 15 ile kutudan çıkan telefon üç işletim sistemi ve dört yıl boyunca güvenlik güncellemesi alacak.

Yan tarafta parmak izi tarayıcısı, IP48 toz ve suya dayanıklılık, eSIM ve nano SIM ile çift SIM desteği, 5G bağlantısı, çift 4G VoLTE, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3, GPS, USB Type-C portu, NFC ve Dolby Atmos stereo hoparlör telefonun diğer özellikleri arasında yer alıyor.

Motorola Razr 60 Fiyatı

Üç farklı renk seçeneği ile gelen telefonun fiyatı yaklaşık 600 dolar seviyesinde.