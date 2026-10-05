Realme 120Hz Ekranlı Ucuz Telefon Tanıttı! 7000 mAh Bataryası Var

Ucuz Android telefonlar arasına yeni bir model daha katıldı. Realme, P4s Lite'ı tanıttı. Bununla birlikte telefonun özellikleri ve fiyatı belli oldu. Cihazda Unisoc tarafından geliştirilen giriş seviyesi bir işlemci bulunuyor. 4 GB RAM ile birlikte gelen cihaz ayrıca yüksek batarya kapasitesi ve yüksek yenileme hızına sahip.

Realme P4s Lite'ın Özellikleri Neler?

Ekran Boyutu: 6,75 inç

Ekran Teknolojisi: LCD

Ekran Çözünürlüğü: 720 x 1570 piksel

Ekran Yenileme Hızı: 120Hz

Ekran Parlaklığı: 900 nit

İşlemci: Unisoc T7250

RAM: 4 GB

Depolama: 64 GB / 128 GB

Batarya: 7.000 mAh

Hızlı Şarj: 15W

Arka Kamera: 13 MP

Ön Kamera: 5 MP

Boyut: 166,5 x 78,2 x 9 mm

Ağırlık: Yaklaşık 215 gram

Realme P4s Lite'ın İşlemcisi Nasıl?

P4s Lite gücünü Unisoc T7250 işlemcisinden alıyor. 12 nm üretim süreciyle geliştirilen bu işlemcide iki adet 1.8 GHz Cortex-A75 ve altı adet 1.6 GHz Cortex-A55 olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek mevcut. Bu işlemci, sosyal medya uygulamalarını kullanma ve internette gezinme gibi aktivitelerin yanı sıra Crossy Road, Candy Crush Saga ve Temple Run gibi basit mobil oyunlar için yeterli performans sunuyor.

Realme P4s Lite'ın Ekran Özellikleri Neler?

Realme'nin yeni telefonu 6,75 inç ekran büyüklüğüne sahip. Telefon LCD ekran üzerinde 720 x 1570 piksel çözünürlük, 120Hz yenileme hızı ve 900 nit parlaklık sunuyor. Bu parlaklık, ekrana doğrudan güneş ışığı gelmediği sürece aydınlık odalarda ekranın rahatça görülebilmesine imkân tanıyor. Yüksek yenileme hızı sayesinde ise akıcı bir ekran deneyimi elde ediliyor.

Realme P4s Lite'ın Kamera Özellikleri Neler?

Telefonun arak yüzeyinde 13 megapiksel çözünürlüğünde kamera bulunuyor. 166,5 x 78,2 x 9 mm boyutlarında ve yaklaşık 215 gram ağırlığında olan telefonun ön yüzeyinde ise 5 megapiksel çözünürlüğünde kamera yer alıyor. Bu arada Realme P4'te 50 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera, 8 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera ve 16 megapiksel çözünürlüğünde ön kamera mevcut.

Realme P4s Lite Türkiye'de Satılacak mı?

Realme P4s Lite'ın Türkiye'de satışa sunulup sunulmayacağına dair açıklama yapılmadı. Türkiye'de şu anda Realme C63, Realme C61 ve Realme C75 dahil olmak üzere Realme'nin pek çok telefonu satılıyor ancak P4 5G satılmıyor. Dolayısıyla Realme P4R 5G'nin Türkiye'de satışa sunulma ihtimalinin düşük olduğunu söylemek mümkün.

Realme P4s Lite'ın Fiyatı Ne Kadar?

4 GB RAM ve 64 GB Depolama: 171 dolar (8.406 TL)

4 GB RAM ve 128 GB Depolama: 192 dolar (9.438 TL)

Editörün Yorumu

Günümüzde 64 GB depolama alanının yetersiz olduğunu düşünüyorum. Hatta 128 GB bile uzun süreli kullanımda yetersiz kalabiliyor. Bu arada telefonun yüksek batarya kapasitesi sayesinde yoğun kullanımda bile uzun pil ömrü sunacağını söyleyebilirim. Bunun yanı sıra 120Hz yenileme hızı da önemli avantaj çünkü akıcı ekran deneyimi sağlıyor.