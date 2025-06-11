Hem Ucuz Hem Yapay Zeka Destekli Telefon Tanıtıldı! İşte Fiyatı

ABD'li akıllı telefon devi Motorola, Nisan 2025'te Edge 60 Pro'yu duyurmuştu. Şimdi ise firma, uzun bir süredir merakla beklenen Edge 60 modelini tanıttı. Peki bu akıllı telefon, tüketicilere neler sunuyor? İşte Motorola Edge 60 teknik özellikleri ve fiyatı!

Motorola Edge 60 Özellikleri ve Fiyatı

Hindistan'da sahneye çıkan Motorola Edge 60, 6.67 inç boyutunda 1.5K çözünürlüğe sahip pOLED ekrana yer veriyor. 120 Hz yenileme hızı ve 4500 nit tepe parlaklık sunan bu ekran, Corning Gorilla Glass 7i ile korunuyor. Cihazın kalbindeyse MediaTek Dimensity 7300 işlemcisi bulunuyor. Bu yonga setine 12 GB RAM ve 256 GB depolama alanı eşlik ediyor.

Ön tarafında 50 MP özçekim kamerası yer alıyor. Arka kasadaysa 50 MP ana + 50 MP ultra geniş açı + 10 MP 3x telefoto kameralardan oluşan kurulum bizleri karşılıyor. Öte yandan Android 15 üzerinde çalışan cihaz, 5500 mAh kapasitesinde bataryadan güç çekiyor. Bu noktada şarj hızınınsa 68W olduğunu belirtelim.

Motorola Edge 60, Moto AI kapsamında günlük hayatı kolaylaştıran yapay zeka özelliklerine de sahip. Mesela “Catch Me Up” ile uzun metin özetlenebiliyor. “Pay Attention” ile de konuşmalar anında yazıya dökülebiliyor.

Motorola Edge 60 teknik özellikleri;

Özellik Detaylar Ekran 6.67 inç, 1.5K quad-curved pOLED, 120Hz, HDR10+, 4500 nit parlaklık, Corning Gorilla Glass 7i İşlemci MediaTek Dimensity 7300, 2.6GHz, Mali-G615 MC2 GPU RAM 12 GB - LPDDR4X Depolama 256 GB - UFS 2.2 microSD ile 1TB’a kadar artırılabilir İşletim Sistemi Android 15 3 büyük güncelleme + 4 yıl güvenlik güncellemesi Arka Kamera 50 MP ana (Sony LYTIA 700C, f/1.8, OIS) + 50 MP ultra geniş (AF & makro, f/2.0) + 10 MP 3x telefoto (50x hybrid zoom, f/2.0, OIS) Video 4K 30fps’ye kadar video kaydı Ön Kamera 50 MP (f/2.0), 4K 30fps video Batarya 5500mAh, 68W hızlı şarj Dayanıklılık IP68/IP69 su-toz geçirmezlik, MIL-STD-810H askeri sertifika, 1.5m düşme direnci Bağlantı 5G (SA/NSA), Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.4, GPS, USB Type-C SIM Hibrit çift SIM Renk Seçenekleri Pantone Gibraltar Sea, Pantone Shamrock Ekstra Moto AI özellikleri (Catch Me Up, Pay Attention, Remember This), parmak izi sensörü

Motorola Edge 60 fiyat listesi;

Motorola Edge 60 12 GB RAM + 256 GB: 26 bin Hindistan rupisi (300 dolar)

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Motorola Edge 60 özellikleri ve fiyatını nasıl buldunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.