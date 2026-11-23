Çift ekrana sahip Android telefonlar arasına yeni bir model daha katıldı. Honor 700 tanıtıldı. Böylece telefonun özellikleri ve fiyatı belli oldu. Cihaz yüksek yenileme hızı ve yüksek çözünürlüklü ekran dahil olmak üzere birçok özelliğiyle öne çıkıyor. Bu arada cihaz 12 GB ve 16 GB olmak üzere iki farklı RAM seçeneği sunuyor.

Honor 700'ün Özellikleri Neler?

Ekran Boyutu: 6,57 inç

6,57 inç Ekran Teknolojisi: AMOLED

AMOLED Ekran Çözünürlüğü: 1264 x 2728 piksel

1264 x 2728 piksel Ekran Yenileme Hızı: 120Hz

120Hz İkinci Ekran: 1,59 inç, AMOLED

1,59 inç, AMOLED İşlemci: Snapdragon 8s Gen 4

Snapdragon 8s Gen 4 RAM: 12 GB / 16 GB

12 GB / 16 GB Ana Kamera: 200 MP (f/1.9)

200 MP (f/1.9) Periskop Telefoto Kamera: 50 MP (f/2.85)

50 MP (f/2.85) Ultra Geniş Açılı Kamera: 12 MP (f/2.2)

12 MP (f/2.2) Ön Kamera: 50 MP (f/2.0)

50 MP (f/2.0) Batarya: 9.000 mAh

9.000 mAh Hızlı Şarj: 80W

Honor 700'ün Kamera Özellikleri Neler?

Telefonun arka yüzeyinde 200 megapiksel çözünürlüğünde f/1.9 diyafram açıklığına sahip ana kamera, 50 megapiksel çözünürlüğünde f/2.85 diyafram açıklığına sahip periskop telefoto kamera ve 12 megapiksel çözünürlüğünde f/2.2 diyafram açıklığına sahip ultra geniş açılı kamera mevcut. Ön yüzeyde ise 50 megapiksel çözünürlüğünde f/2.0 diyafram açıklığına sahip kamera bulunuyor.

Honor 700'de Hangi İşlemci Var??

Honor'un yeni telefonunda Qualcomm tarafından 4 nm üretim süreciyle geliştirilen Snapdragon 8s Gen 4 işlemcisi mevcut. İşlemcide 3.21 GHz hızında çalışan bir çekirdek, 3.0 GHz hızında çalışan üç çekirdek, 2.8 GHz hızında çalışan iki çekirdek ve 2.0 GHz hızında çalışan iki çekirdek mevcut.

Nm olarak kısaltılan nanometre değeri küçüldükçe transistörün boyutu da küçülüyor. Böylece aynı alana daha fazla transistör sığdırılabiliyor. 4 nm işlemci, 6 nm veya daha eski işlemcilere kıyasla hem daha daha verimli çalışıyor hem de daha yüksek performans sunuyor.

Honor 700'ün Ekran Özellikleri Neler?

6,57 inç ekran büyüklüğüne sahip telefon, AMOLED ekran üzerinde 1264 x 2728 piksel çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı sunuyor. Yüksek yenileme hızı sayesinde akıcı ekran deneyimi elde ediliyor. Örneğin menüler arasında gezerken bile bu hissediliyor. 120Hz, akıcı ekran deneyimi için yeterli.

Honor 700'ün Fiyatı Ne Kadar?

12 GB RAM ve 256 GB Depolama: 3.699 yuan (28 bin TL)

3.699 yuan (28 bin TL) 12 GB RAM ve 512 GB Depolama: 3.999 yuan (30.329 TL)

3.999 yuan (30.329 TL) 16 GB RAM ve 256 GB Depolama: 3.899 yuan (29.569 TL)

3.899 yuan (29.569 TL) 16 GB RAM ve 512 GB Depolama: 4.599 yuan (34.878 TL)

Honor 700 Türkiye'de Satılacak mı?

Türkiye'de şu anda Honor 400, Magic 8 Pro ve Honor 600 Pro dahil olmak üzere Honor'un pek çok telefonu satılıyor. Bu göz önünde bulundurulduğunda Honor 700'ün Türkiye'de satışa sunulma ihtimalinin olduğunu söylemek mümkün. Honor 700'ün Türkiye'ye gelip gelmeyeceği ile ilgili resmî bir açıklama yapılmadı.

Editörün Yorumu

Özellikleri göz önünde bulundurduğumda Honor 700'ün ekran özelliklerinden batarya kapasitesine, batarya kapasitesinden işlemciye kadar birçok açıdan oldukça iddialı bir model olduğunu söyleyebilirim. Telefonun yüksek batarya kapasitesi sayesinde yoğun kullanımda bile uzun pil ömrü sunacağını düşünüyorum. Bu arada yüksek yenileme hızı önemli bir avantaj çünkü akıcı ekran deneyimi elde edilmesini sağlıyor.