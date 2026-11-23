Doogee, yeni akıllı telefonu Wide Core'un tanıtım görsellerini ve teknik özelliklerini paylaştı. Cihazın 6,38 inç ekranında kullanılan 16:10 görüntü oranı, daha geniş bir görüntü alanı sunacak. Bu da telefonda film ve dizi izlemeyi daha keyifli hâle getirecek. Bu arada cihazda sekiz çekirdeğe sahip Unisoc işlemci bulunuyor.

Doogee Wide Core'un Özellikleri Neler Olacak?

Özellik Doogee Wide Core Ekran 6,38 inç Ekran oranı 16:10 İşlemci Unisoc T7250 Üretim teknolojisi 12 nm İşlemci çekirdekleri 2x Cortex-A75, 6x Cortex-A55 Batarya kapasitesi 6.500 mAh İşletim sistemi Android 17 Bağlantı NFC RAM 3 GB, 4 GB ve 6 GB Depolama 64 GB, 128 GB ve 256 GB

Doogee Wide Core'un Ekranı Nasıl Olacak?

6,38 inç ekran büyüklüğüne sahip Wide Core'da 16:10 ekran oranı mevcut. Bu oran, standart telefon ekranlarına kıyasla daha geniş bir görüntü alanı sağlayacak. Ekran çözünürlüğü ve yenileme hızı henüz belli değil. Bu arada Doogee S300 Pro'da 6,78 inç ekran boyutu, 1080 x 2460 piksel çözünürlük, IPS LCD ekran ve 120Hz yenileme hızı mevcut.

Doogee Wide Core'un İşlemcisi Nasıl Olacak?

Doogee'nin yeni telefonunda Unisoc T7250 işlemcisi bulunacak. 12 nm üretim süreciyle geliştirilen bu işlemcide iki adet 1.8 GHz Cortex-A75 ve altı adet 1.6 GHz Cortex-A55 olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek mevcut. 12 nm işlemci, 24 nm veya daha yüksek nm değerine sahip işlemcilere kıyasla hem daha yüksek performans sunuyor hem de daha verimli çalışıyor.

Söz konusu işlemci, her ne kadar çok güçlü bir işlemci olmasa da sosyal medya uygulamalarını kullanma ve internette gezinme gibi aktivitelerin yanı sıra Crossy Road, Candy Crush Saga ve Temple Run gibi basit mobil oyunlar için yeterli performans sunuyor.

Doogee Wide Core'un Bataryası Kaç mAh Olacak?

Android 17 işletim sistemi ile gelecek Wide Core 6.500 mAh batarya kapasitesine sahip olacak. Cihaz bu yüksek kapasite sayesinde uzun pil ömrü sunacak. Şarj hızı henüz açıklanmadı. Bu arada Doogee S300 Pro'da 11.000 mAh batarya kapasitesi ve 66W hızlı şarj teknolojisi tercih edilmişti.

Doogee Wide Core Türkiye'de Satılacak mı?

Doogee Wide Core'un Türkiye'de satışa sunulup sunulmayacağına dair herhangi bir açıklama yapılmadı. Türkiye'de Doogee'nin bazı mobil cihazları satılıyor. Bu göz önünde bulundurulduğunda Doogee Wide Core'un Türkiye'de satışa sunulma ihtimalinin olduğunu söylemek mümkün.

Editörün Yorumu

Geniş ekrana sahip telefonda hem film ve dizi izlemenin hem de oyun oynamanın oldukça keyifli olduğunu söyleyebilirim. Çok şık tasarıma sahip cihazın yüksek batarya kapasitesi sayesinde uzun pil ömrü sunacağını düşünüyorum. Bu da özellikle seyahatlerde önemli bir avantaj sağlayacaktır.