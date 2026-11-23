Doogee'nin Geniş Ekranlı Android Telefonu Yolda! Unisoc İşlemcisi Var
Doogee Wide Core'un tasarımı ve bazı özellikleri belli oldu. Peki, geniş ekrana sahip Android telefon neler sunacak? İşte merak edilen detaylar!
⚡ Önemli Bilgiler
- 6,38 inç ekran büyüklüğüne sahip Wide Core'da 16:10 ekran oranı mevcut. Bu oran, standart telefon ekranlarına kıyasla daha geniş bir görüntü alanı sağlayacak.
- Doogee'nin yeni telefonunda Unisoc T7250 işlemcisi bulunacak. 12 nm üretim süreciyle geliştirilen bu işlemcide iki adet 1.8 GHz Cortex-A75 ve altı adet 1.6 GHz Cortex-A55 olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek mevcut.
- Android 17 işletim sistemi ile gelecek Wide Core 6.500 mAh batarya kapasitesine sahip olacak.
Doogee, yeni akıllı telefonu Wide Core'un tanıtım görsellerini ve teknik özelliklerini paylaştı. Cihazın 6,38 inç ekranında kullanılan 16:10 görüntü oranı, daha geniş bir görüntü alanı sunacak. Bu da telefonda film ve dizi izlemeyi daha keyifli hâle getirecek. Bu arada cihazda sekiz çekirdeğe sahip Unisoc işlemci bulunuyor.
Doogee Wide Core'un Özellikleri Neler Olacak?
|Özellik
|Doogee Wide Core
|Ekran
|6,38 inç
|Ekran oranı
|16:10
|İşlemci
|Unisoc T7250
|Üretim teknolojisi
|12 nm
|İşlemci çekirdekleri
|2x Cortex-A75, 6x Cortex-A55
|Batarya kapasitesi
|6.500 mAh
|İşletim sistemi
|Android 17
|Bağlantı
|NFC
|RAM
|3 GB, 4 GB ve 6 GB
|Depolama
|64 GB, 128 GB ve 256 GB
Doogee Wide Core'un Ekranı Nasıl Olacak?
6,38 inç ekran büyüklüğüne sahip Wide Core'da 16:10 ekran oranı mevcut. Bu oran, standart telefon ekranlarına kıyasla daha geniş bir görüntü alanı sağlayacak. Ekran çözünürlüğü ve yenileme hızı henüz belli değil. Bu arada Doogee S300 Pro'da 6,78 inç ekran boyutu, 1080 x 2460 piksel çözünürlük, IPS LCD ekran ve 120Hz yenileme hızı mevcut.
Doogee Wide Core'un İşlemcisi Nasıl Olacak?
Doogee'nin yeni telefonunda Unisoc T7250 işlemcisi bulunacak. 12 nm üretim süreciyle geliştirilen bu işlemcide iki adet 1.8 GHz Cortex-A75 ve altı adet 1.6 GHz Cortex-A55 olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek mevcut. 12 nm işlemci, 24 nm veya daha yüksek nm değerine sahip işlemcilere kıyasla hem daha yüksek performans sunuyor hem de daha verimli çalışıyor.
Söz konusu işlemci, her ne kadar çok güçlü bir işlemci olmasa da sosyal medya uygulamalarını kullanma ve internette gezinme gibi aktivitelerin yanı sıra Crossy Road, Candy Crush Saga ve Temple Run gibi basit mobil oyunlar için yeterli performans sunuyor.
Doogee Wide Core'un Bataryası Kaç mAh Olacak?
Android 17 işletim sistemi ile gelecek Wide Core 6.500 mAh batarya kapasitesine sahip olacak. Cihaz bu yüksek kapasite sayesinde uzun pil ömrü sunacak. Şarj hızı henüz açıklanmadı. Bu arada Doogee S300 Pro'da 11.000 mAh batarya kapasitesi ve 66W hızlı şarj teknolojisi tercih edilmişti.
Doogee Wide Core Türkiye'de Satılacak mı?
Doogee Wide Core'un Türkiye'de satışa sunulup sunulmayacağına dair herhangi bir açıklama yapılmadı. Türkiye'de Doogee'nin bazı mobil cihazları satılıyor. Bu göz önünde bulundurulduğunda Doogee Wide Core'un Türkiye'de satışa sunulma ihtimalinin olduğunu söylemek mümkün.
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Editörün Yorumu
Geniş ekrana sahip telefonda hem film ve dizi izlemenin hem de oyun oynamanın oldukça keyifli olduğunu söyleyebilirim. Çok şık tasarıma sahip cihazın yüksek batarya kapasitesi sayesinde uzun pil ömrü sunacağını düşünüyorum. Bu da özellikle seyahatlerde önemli bir avantaj sağlayacaktır.