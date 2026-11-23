iQOO'nun yeni telefonu Geekbench testinde ortaya çıktı. Henüz tanıtılmayan telefonun iQOO 16R veya iQOO 16s olduğu söyleniyor. Telefon performans testinin sonuçlarına göre güçlü bir Snapdragon işlemcisine sahip olacak. Sekiz çekirdekli bu işlemci sayesinde kaliteli grafiklere ve yoğun efektlere sahip mobil oyunlar bile sorunsuz oynanabilecek.

iQOO'nun Yeni Telefonu Geekbench'te Kaç Puan Aldı?

I2606 model numarasına sahip telefon Geekbench testine girdi. Bu model numarası farklı sertifikasyon platformlarında iki ayrı isimle yer almıştı. IMEI ve bazı kayıtlarda iQOO 16R, SIRIM ve SDPPI kayıtlarında ise iQOO 16s model ismi tespit edilmişti. Dolayısıyla Geekbench'e giren model iQOO 16R veya iQOO 16s olabilir.

iQOO'nun yeni telefonu tek çekirdek testinde1.757 puan, çoklu çekirdek testinde ise 6.680 puana ulaştı. Geekbench testine giren cihazda ayrıca 12 GB RAM bulunuyor ve cihaz Android 17 işletim sistemini kullanıyor. Bu arada tek çekirdek testi, işlemcinin tek çekirdekle gerçekleştirdiği işlemlerdeki performansını ölçüyor.

Çoklu çekirdek testi ise birden fazla çekirdeğin aynı anda çalıştığı görevlerdeki performansını değerlendiriyor. Geekbench'te elde edilen bu sonuç, işlemcinin farklı iş yükleri altındaki performansını karşılaştırmaya yardımcı oluyor. Performans testinde elde edilen tek çekirdek ve çoklu çekirdek puanlarının oldukça yüksek olduğunu belirtelim.

iQOO 16R'nin Özellikleri Neler Olacak?

Özellik iQOO 16R İşlemci Snapdragon 8s Gen 4 RAM 12 GB İşletim sistemi Android 17 Ekran 6,59 inç OLED Ana kamera 50 MP Batarya Yaklaşık 9000 mAh Hızlı şarj Yaklaşık 100W

iQOO 16R'nin İşlemcisi Nasıl Olacak?

Geekbench testinin sonuçlarına göre telefon gücünü Snapdragon 8s Gen 4 işlemcsiinden alacak. İşlemcide 3.21 GHz hızında çalışan bir çekirdek, 3.0 GHz hızında çalışan üç çekirdek, 2.8 GHz hızında çalışan iki çekirdek ve 2.0 GHz hızında çalışan iki çekirdek olmak üzere toplamda sekiz çekirdek mevcut.

Nm olarak kısaltılan nanometre, işlemcinin içinde bulunan transistörlerin birbirine olan uzaklığını ve boyutunu gösteriyor. Snapdragon 8s Gen 4 işlemcisi, Qualcomm tarafından 4 nm üretim süreciyle geliştirildi. 4 nm işlemciler, 6 nm veya daha eski işlemcilere kıyasla hem daha verimli çalışıyor hem de daha yüksek performans sunuyor.

iQOO 16R'nin Ekran Özellikleri Nasıl Olacak?

İddiaya göre 6,59 inç ekran büyüklüğüne sahip telefonda OLED ekran bulunacak. Bu ekran siyahları tam anlamıyla siyah olarak gösteriyor. OLED ayrıca çok canlı renklere sahip. Bu arada iQOO 15R'de 6,59 inç ekran boyutu, 1260 x 2750 piksel çözünürlük, AMOLED ekran, 144Hz yenileme hızı ve 5000 nit parlaklık mevcut.

iQOO 16R Türkiye'de Satılacak mı?

Türkiye'de şu anda iQOO marka akıllı telefonlar satılmıyor. Bu göz önünde bulundurulduğunda iQOO 16R'nin Türkiye'de satışa sunulması beklenmiyor. Android 17 işletim sistemine sahip iQOO 16R'nin Türkiye'de satışa sunulup sunulmayacağına dair herhangi bir açıklama yapılmadı.

Editörün Yorumu

Ortaya çıkan özellikleri ve Geekbench sonuçlarını göz önünde bulundurduğumda telefonun güçlü işlemci sayesinde kaliteli grafiklere sahip mobil oyunları sorunsuz çalıştırabileceğini söyleyebilirim. Hatta video düzenlemek gibi ağrı işler bile rahatça yapılabilecektir. Bu arada cihazın yüksek kapasiteli batarya sayesinde yoğun kullanımda bile uzun pil ömrü sunacağını düşünüyorum.