Honor 700 Pro tanıtıldı. Telefonda Qualcomm tarafından geliştirilen güçlü bir Snapdragon işlemcisi bulunuyor. Çift ekrana sahip cihaz, yüksek yenileme hızı ve yüksek ekran parlaklığı dahil olmak üzere birçok özelliğiyle dikkatleri üzerinde topluyor. Bu arada telefon yüksek kapasiteli batarya sayesinde uzun pil ömrü sunacak.

Honor 700 Pro'nun Özellikleri Neler?

Özellik Honor 700 Pro Ekran Boyutu 6.57 inç İkinci Ekran 1.59 inç AMOLED Ekran Teknolojisi AMOLED Ekran Çözünürlüğü 2728 x 1264 piksel Ekran Yenileme Hızı 120Hz Ekran Parlaklığı 8000 nit Renk Gamı %100 DCI-P3 İşlemci Snapdragon 8 Gen 5 Grafik İşlemcisi Adreno 829 RAM 12 GB / 16 GB Depolama 256 GB / 512 GB İşletim Sistemi MagicOS 11 (Android 17 tabanlı) Ultra Geniş Açılı Kamera 12 MP (f/2.2) Telefoto Kamera 50 MP (f/2.85) Ana Kamera 200 MP (f/1.9) Ultra Geniş Açı Kamera 12MP (f/2.2) Ön Kamera 50MP (f/2.0) Batarya 9000 mAh Hızlı Şarj 80W Kablosuz Şarj 50W SIM Çift Nano SIM Parmak İzi Okuyucu Ekran altı optik sensör Ses Stereo hoparlör, USB Type-C ses çıkışı Suya ve Toza Dayanıklılık IP68 / IP69 / IP69K Mobil Bağlantı 5G SA/NSA, Dual 4G VoLTE Wi-Fi Wi-Fi 6 (802.11ax) Bluetooth 6.0 NFC Var Kızılötesi Sensör Var PPG Sensörü Var USB USB Type-C 2.0 Konum Sistemleri GPS, BeiDou, GLONASS, Galileo, QZSS, NavIC, A-GNSS Boyutlar 156 x 74.7 x 7.96 mm Ağırlık 213 gram

Honor 700 Pro'nun Ekran Özellikleri Neler?

6,57 inç ekran büyüklüğüne sahip telefon, AMOLED ekran üzerinde 2728 x 1264 piksel çözünürlük, 120Hz yenileme hızı ve 8000 nit parlaklık sunuyor. Bu parlaklık, güneş ışığı altında bile ekranın rahatça görülebilmesini sağlıyor. 120Hz yenileme hızı sayesinde ise akıcı ekran deneyimi elde ediliyor. Bu arada 1,59 inç büyüklüğündeki ikinci ekranda AMOLED mevcut.

Honor 700 Pro'nun İşlemcisi Nasıl?

Telefon gücünü Snapdragon 8 Gen 5 işlemcisinden alıyor. Qualcomm tarafından 3 nm üretim süreciyle geliştirilen işlemcide 3.8 GHz hızında çalışan iki çekirdek ve 3.32 GHz hızında çalışan altı çekirdek olmak üzere toplamda sekiz çekirdek bulunuyor. Bu arada Honor 600 Pro'da sekiz çekirdekli Snapdragon 8 Elite işlemcisi tercih edilmişti. Bu iki işlemci de mobil oyunları sorunsuz çalıştırabiliyor.

Honor 700 Pro'nun Kamera Özellikleri Neler?

Telefonun arka yüzeyinde 200 megapiksel çözünürlüğünde f/1.9 diyafram açıklığına sahip ana kamera, 50 megapiksel çözünürlüğünde f/2.85 diyafram açıklığına sahip telefoto kamera ve 12 megapiksel çözünürlüğünde f/2.2 diyafram açıklığına sahip ultra geniş açılı kamera bulunuyor. Ön yüzeyde ise 50 megapiksel çözünürlüğünde f/2.0 diyafram açıklığına sahip kamera mevcut.

Honor 700 Pro'nun Fiyatı Ne Kadar?

12 GB ve RAM 256 GB Depolama: 4.599 yuan (34.880 TL)

4.599 yuan (34.880 TL) 12 GB ve RAM 512 GB Depolama: 4.999 yuan (37.915 TL)

4.999 yuan (37.915 TL) 16 GB ve RAM 512 GB Depolama: 5.099 yuan (38.673 TL)

Honor 700 Pro Türkiye'de Satılacak mı?

Türkiye'de şu anda Honor 600 Pro, Honor 400 ve Magic 8 Pro ve dahil olmak üzere Honor'un pek çok telefonu satılıyor. Bu göz önünde bulundurulduğunda Honor 700'ün Türkiye'de satışa sunulma ihtimalinin olduğunu söylemek mümkün. Konuya dair açıklama yapılmadığını belirtelim.

Editörün Yorumu

AMOLED ekranda hem oyun oynamanın hem de dizi ve film izlemenin oldukça keyifli olduğunu söyleyebilirim. Bunun nedeni ise bu ekranın canlı renklere sahip olması ve siyahları tam anlamıyla siyah olarak göstermesi. Bu arada telefonun güçlü işlemci sayesinde kaliteli grafiklere sahip mobil oyunları bile sorunsuz çalıştıracağını düşünüyorum. Ayrıca yüksek yenileme hızının da önemli bir avantaj olduğunu belirteyim. Bunun sebebi akıcı ekran deneyimi sunması.