ANTGAMER, ANT255TQ isimli yeni oyuncu monitörünü Çin'de satışa sundu. IPS ekrana sahip olan monitör, yüksek yenileme hızı ve yüksek çözünürlüklü ekran dahil olmak üzere birçok özelliğiyle dikkatleri üzerinde topluyor. Bu arada monitöün bağlantı seçenekleri arasında DisplayPort 2.1 ve HDMI bulunuyor.

ANTGAMER ANT255TQ'nun Özellikleri Neler?

Özellik ANTGAMER ANT255TQ Ekran boyutu 24,5 inç Panel türü IPS Çözünürlük 2560 x 1440 piksel Yenileme hızı 540Hz Tepki süresi (GtG) 1,31 ms Tepki süresi (MPRT) 1,87 ms HDR VESA DisplayHDR 600 sRGB kapsamı Yüzde 99 DCI-P3 kapsamı Yüzde 98,4 Göz koruma Donanım seviyesinde düşük mavi ışık Görüntü bağlantıları DisplayPort 2.1 ve HDMI Ek bağlantılar USB Hub Güç kaynağı Dahili Aydınlatma RGB Montaj desteği 100 x 100 mm VESA

ANTGAMER ANT255TQ'nun Ekran Özellikleri Neler?

ANT255TQ, 540Hz yenileme hızına ulaşabilen bir IPS panel kullanıyor. Ekranın saniyede 540 kez yeni görüntü gösterebilmesi, özellikle oyunlarda ve yoğun hareketlilik içeren aksiyon sahnelerinde daha akıcı bir görüntü sağlıyor. QHD çözünürlük ise Full HD monitörlere kıyasla daha fazla görüntü ayrıntısı sunuyor.

Monitörün GtG tepki süresi 1,31 ms, MPRT değeri ise 1,87 ms. GtG, piksellerin bir gri tonundan diğerine geçiş süresini ölçüyor. MPRT ise hareketli görüntülerde algılanan bulanıklığı değerlendiriyor. DIC 3.0 teknolojisi de hızlı hareketlerde oluşan bulanıklığı azaltmak için kullanılıyor.

Çok şık bir tasarıma sahip olan oyuncu monitörü sRGB'nin yüzde 99'unu, DCI-P3'ün ise yüzde 98,4'ü kapsıyor. Bu değerler fotoğraf ve video düzenlemeyle ilgilenen kullanıcılar için de önem taşıyor. Bu arada DCI-P3, özellikle video ve sinema içeriklerinde kullanılan geniş bir renk standardı olduğunu belirtelim.

ANT255TQ, UHBR20 destekli DisplayPort 2.1 ve HDMI bağlantılarına sahip. UHBR20, DisplayPort üzerinden yüksek miktarda görüntü verisinin aktarılmasını sağlayan bir bağlantı modu. Bu sayede QHD çözünürlükte 540Hz yenileme hızı için gereken veri aktarımına uygun bir bağlantı sunuluyor.

ANTGAMER ANT255TQ'nun Fiyatı Ne Kadar?

ANTGAMER ANT255TQ, Çin'de 6.299 yuan fiyatla satışa sunuldu. Bu da güncel kur ile birlikte 47 bin 780 TL'ye denk geliyor.

ANTGAMER ANT255TQ Türkiye'de Satılacak mı?

Türkiye'de ANTGAMER'ın monitörleri satılmıyor. Bu göz önünde bulundurulduğunda ANTGAMER ANT255TQ'nun Türkiye'de satışa sunulma ihtimalinin düşük olduğunu söylemek mümkün. ANTGAMER ANT255TQ'nun Türkiye'de satışa sunulup sunulmayacağına dair herhangi bir açıklama yapılmadı.

Editörün Yorumu

ANT255TQ'nun yüksek çözünürlük ve yüksek yenileme hızı dahil olmak üzere birçok açıdan oldukça iddialı bir model olduğunu söyleyebilirim. Yüksek yenileme hızı, özellikle Counter-Strike 2 ve Valorant gibi rekabetçi oyunlarda önemli bir avantaj sağlıyor. yüzde 98,4 DCI-P3 ve yüzde 99 sRGB renk kapsamı, monitörü oyun dışında grafik tasarım ve fotoğraf düzenleme gibi işler için de kullanılabilir hâle getiriyor. Bu arada DisplayPort 2.1 ve HDMI bağlantı seçeneklerinin de önemli bir avantaj olduğunu belirteyim.