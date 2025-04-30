Devasa Batarya, Yüksek Parlaklık ve Dahası! Motorola Edge 60 Pro Tanıtıldı

Motorola, son birkaç hafta içinde birçok yeni ürün tanıttı. Böylelikle teknoloji dünyasında dikkatleri üzerine çeken firma, şimdi ise Edge 60 Pro adlı akıllı telefonunu duyurdu. Peki bu cihazın özellikleri neler? İşte Motorola Edge 60 Pro özellikleri ve fiyatı!

Motorola Edge 60 Pro Özellikleri ve Fiyatı

MediaTek Dimensity 8350 Extreme işlemcisinden güç alan cihaz, 6.7 inç boyutunda pOLED ekrana sahip. 1.5K çözünürlük, 120 Hz yenileme hızı, 4500 nit tepe parlaklık sunan bu ekran, Corning Gorilla Glass 7i ile korunuyor.

8 GB / 12 GB RAM ve 256 GB / 512 GB depolama alanı seçenekleri olan telefonun arka tarafında 50 MP ana + 50 MP ultra geniş açı + 10 MP telefoto kameralar bulunuyor. Ön taraftaysa 50 MP özçekim kamerası bizleri karşılıyor.

Öte yandan Android 15 tabanlı Hello UI üzerinde çalışan model, 6000 mAh gibi devasa bir bataryadan güç çekiyor. Bu bataryayı 90W TurboPower kablolu, 15W kablosuz ve 5W ters kablosuz şarj edebilmek mümkün.

Telefon 160.69 × 73.06 × 8.24 mm boyutlarındayken, ağırlığı ise 186 gram. Son olarak bağlantı seçeneklerininse 5G, 4G LTE, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.4, GPS, Glonass, Galileo, USB-C olduğunu belirtelim.

Motorola Edge 60 Pro teknik özellikleri şu şekilde sıralandı;

Özellik Detay İşlemci MediaTek Dimensity 8350 Extreme İşletim Sistemi Android 15 tabanlı Hello UI RAM 8 GB / 12 GB LPDDR4X Depolama 256 GB / 512 GB UFS 4.0 Ekran 6.7 inç boyut, pOLED, 1.5K (1220 × 2712 piksel) çözünürlük, 446 ppi, 120 Hz yenileme hızı, 4500 nit tepe parlaklık, Corning Gorilla Glass 7i koruyucu Arka Kamera 50 MP ana kamera (Sony LYTIA 700C, f/1.8, OIS) 50 MP ultra geniş açı (f/2.0) 10 MP telefoto (3x optik zoom, f/2.0) Ön Kamera 50 MP (f/2.0) Batarya 6.000 mAh Kablolu Şarj 90W TurboPower (USB-C) Kablosuz Şarj 15W Ters Şarj 5W Ses Çift stereo hoparlör + Dolby Atmos Bağlantı 5G, 4G LTE, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.4, GPS, Glonass, Galileo, USB-C Su ve Toz Direnci IP68 + IP69, MIL-STD-810H askeri sertifikası Biyometrik Güvenlik Ekran içi parmak izi okuyucu + yüz tanıma Boyutlar 160.69 × 73.06 × 8.24 mm Ağırlık 186 gram Renk Seçenekleri Pantone Dazzling Blue, Pantone Sparkling Grape, Pantone Shadow

Motorola Edge 60 Pro fiyat listesi şu şekilde:

Model RAM / Depolama Fiyat (Hindistan) Motorola Edge 60 Pro 8 GB RAM + 256 GB 355 Dolar Motorola Edge 60 Pro 12 GB RAM + 256 GB 400 Dolar

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Motorola Edge 60 Pro özellikleri ve fiyatını nasıl buldunuz? Yorumlarda buluşalım!