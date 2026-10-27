Motorola'dan 7000 mAh Bataryalı Telefon Geliyor! 144Hz Ekrana Sahip

Motorola'nın yeni telefonu Edge 70 Neo'ya dair önemli bir gelişme yaşandı. Bu gelişme doğrultusunda telefonun özellikleri ortaya çıktı. İddiaya göre telefonda Qualcomm tarafından geliştirilen orta segment bir Snapdragon işlemcisi bulunuyor. Telefon ayrıca yüksek batarya kapasitesine sahip olacak.

Motorola Edge 70 Neo'nun Özellikleri Neler Olacak?

Ekran Boyutu: 6,78 inç

Ekran Teknolojisi: AMOLED

Ekran Yenileme Hızı: 144Hz

İşlemci: Snapdragon 7s Gen 3

Ana Kamera: 50 MP Sony LYTIA 710

Makro Kamera: 2 MP

Ön Kamera: 32 MP

Batarya: 7.000 mAh

Hızlı Şarj: 45W

Su Sıçramalarına ve Toza Dayanıklılık: IP64 sertifikası

İşletim Sistemi: Android 16

Motorola Edge 70 Neo'nun Ekran Özellikleri Neler Olacak?

İddiaya göre 6,78 inç ekran büyüklüğüne sahip telefon, AMOLED ekran üzerinde 144Hz yenileme hızı sunacak. Yenileme hızı, ekranın saniyede kaç kez yenilendiğini gösteriyor. 144Hz, akıcı ekran deneyimi için fazlasıyla yeterli bir değer. Bu arada Edge 60 Neo'da 6,36 inç ekran boyutu, 1200 x 2670 piksel çözünürlük, OLED ekran, 120Hz yenileme hızı ve 3000 nit parlaklık mevcut.

Motorola Edge 70 Neo'nun İşlemcisi Nasıl Olacak?

Telefonun Snapdragon 7s Gen 3 işlemcisine sahip olacağı iddia edildi. Orta segmentte konumlanan işlemcide 2.5 GHz hızında çalışan bir çekirdek, 2.4 GHz hızında çalışan üç çekirdek ve 1.8 GHz hızında çalışan dört çekirdek olmak üzere toplamda sekiz çekirdek mevcut. Söz konusu işlemci, 4 nm üretim süreciyle geliştirildi.

Nm değeri azaldıkça transistörün boyutu da küçülüyor. Böylece aynı yüzey alanına çok daha fazla transistör sığdırılıyor. 4 nm işlemci, 6 nm veya daha eski işlemcilere kıyasla hem daha verimli çalışıyor hem de daha yüksek bir performans sunuyor. Bu arada Edge 60 Neo'da Dimensity 7400 işlemcisi tercih edilmişti.

Motorola Edge 70 Neo'nun Kamera Özellikleri Neler Olacak?

Ortaya çıkan bilgilere göre Edge 70 Neo'nun arka yüzeyinde 50 megapiksel çözünürlüğünde Sony LYTIA 710 ana kamera ve 2 megapiksel çözünürlüğünde makro kamera bulunacak. Arka yüzeyde ayrıca ultra geniş açılı kameranın da yer alması bekleniyor. Ön yüzeyde ise 32 megapiksel çözünürlüğünde kamera yer alacak.

Karşılaştırma yapmak gerekirse serinin bir önceki modeli Motorola Edge 60 Neo'da 50 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera, 10 megapiksel çözünürlüğünde telefoto kamera, 13 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera ve 32 megapiksel çözünürlüğünde ön kamera mevcut.

Motorola Edge 70 Neo Türkiye'de Satılacak mı?

Motorola Edge 70 Neo'nun Türkiye'de satışa sunulup sunulmayacağına dair açıklama yapılmadı. Türkiye'de şu anda Razr 60 ve Edge 70 satılıyor. Bu göz önünde bulundurulduğunda Motorola Edge 70 Neo'nun Türkiye'de satışa sunulma ihtimalinin olduğunu söylemek mümkün.

Editörün Yorumu

AMOLED ekranda hem film ve dizi izlemenin hem de oyun oynamanın oldukça keyifli olduğunu söyleyebilirim. Bunun nedeni ise bu ekranın siyahları tam anlamıyla siyah olarak göstermesi ve çok canlı renklere sahip olması. Ayrıca telefonun yüksek batarya kapasitesi sayesinde uzun pil ömrü sunacağını düşünüyorum. Bu da özellikle seyahatlerde önemli bir avantaj sağlayacaktır.