Dragon Ball Xenoverse 2'ye 10. Yıl Güncellemesi Geliyor: Ödüller Xenoverse 3'e Taşınacak

Bandai Namco, Dragon Ball Xenoverse 2'nin 10. yılı için 27 Ekim 2026'da ücretsiz bir güncelleme yayımlayacak. Şirket 30 Ekim 2026'da Final Festival of Universes adlı bir etkinlik de başlatıyor. Bu etkinlikte kazanılan eşyalar, 2027'de çıkacak Xenoverse 3'te özel ödüllerin kilidini açacak. Güncellemeyle oyuna yeni bir oynanabilir karakter gelmiyor.

10. Yıl Güncellemesinin Getirdikleri

Dimps'in geliştirdiği oyun, 25 Ekim 2016'da Kuzey Amerika'da PS4 ve Xbox One için çıkmıştı. 10. yıl güncellemesi yeni giriş bonusu ödülleri, özel kostümler ve Gallery of Time bölümüne yenilikler getiriyor. Gallery of Time'daki yenilikleri görmek için oyunun son ücretli DLC'si (indirilebilir içerik) FUTURE SAGA Chapter 4'e sahip olmanız gerekiyor. Bandai Namco güncellemenin yayın saatini, boyutunu ve sürüm numarasını paylaşmadı.

Duyuruda yeni bir satış rakamı yer almıyor. Bandai Namco, Mayıs 2023'te oyunun Dragon Ball FighterZ gibi dünya genelinde 10 milyonun üzerinde sevkiyata ulaştığını açıklamıştı.

Final Festival of Universes 30 Ekim'de Başlıyor

Bandai Namco'nun oyunun küresel kutlaması olarak tanımladığı festival 30 Ekim 2026'da başlıyor. Oyuncular, hikâye boyunca kendilerine eşlik eden Trunks, Zamanın Kaioshin'i Chronoa ve Fu arasından birini seçecek. Seçtikleri karakterle yoldaşlık seviyesini yükselttikçe özel illüstrasyonların kilidini açabilecekler. Bu üç karakter oynanabilir dövüşçü olarak değil, yoldaşlık sisteminin parçası olarak oyunda yer alıyor.

Etkinlik boyunca bulunması zor eşyalar oyuna geri dönüyor ve Star Coin kazancı normalin 25 katına çıkıyor. Festivale katılan oyuncular, etkinliğe özel yeni bir Gi (dövüş kıyafeti) ve bir hatıra madalyası da kazanabilecek. Şirket festivalin başlama saatini ve bitiş tarihini açıklamadı.

Xenoverse 3'e Aktarılacak Ödüller

Bandai Namco'nun yayımladığı rehbere göre etkinlikte altın renkli Final Festival Uniform'u açan oyuncular, Xenoverse 3'te Martial Arts Festival Outfit kostümünün altın rengini alacak. Yeterli Glory Point toplayıp gökkuşağı renkli üniformaya ulaşanlar ise aynı kostümün gökkuşağı rengini alacak. Festival madalyaları da 21'e kadar akrilik figürün kilidini açacak. Hangi figürün açılacağı oyuncunun elindeki madalyaya göre değişiyor, örneğin Trunks madalyası Trunks figürünü veriyor.

Ödülleri almak için Xenoverse 2'nin ana menüsündeki "Upload Link Data" seçeneğiyle oyun verinizi ücretsiz bir Bandai Namco ID hesabına yüklemeniz gerekiyor. Rehbere göre iki oyunu aynı platformda oynamanız şart değil ve verinin yüklenmesi için bir son tarih yok. Ancak verinin oyunun tam sürümünden yüklenmesi gerekiyor. Ödüller de yalnızca Xenoverse 3'ün tam sürümüne sahip olanlara verilecek.

Yapımcı Masayuki Hirano, PS5, Xbox Series X|S ve PC için geliştirilen Xenoverse 3'ün çıkış dönemini Ekim 2026'da 2027'nin ikinci yarısı olarak daraltmıştı. Kesin çıkış tarihi ise açıklanmadı. Bandai Namco, adında "Final" geçen festivalin Xenoverse 2'nin son etkinliği olup olmadığını da belirtmedi.

Türkiye Fiyatı ve Türkçe Dil Desteği

Güncelleme ve festival Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch, PC, PS4 ve PS5'te oynanabilecek. Türkiye için ayrı bir takvim yok. Steam Türkiye mağazasında oyunun standart sürümü 5 Kasım 2026'ya kadar %75 indirimle 12,99 dolar yerine 3,24 dolardan satılıyor. Bu fiyat, Merkez Bankası'nın 23 Ekim 2026 tarihli dolar kuruyla yaklaşık 161 TL ediyor. Deluxe sürüm 4,99 dolara, Special sürüm 9,89 dolara iniyor.

PlayStation Store Türkiye'de ise indirim yok. Burada PS4 ve PS5 sürümü 699 TL, Deluxe Edition 1.399 TL, Special Edition 1.749 TL. Xenoverse 2, Nisan 2026'da Dragon Ball oyunlarının Steam'de indirime girdiği kampanyada da indirimli satılmıştı. Oyunda Türkçe dil desteği bulunmuyor. Arayüz dilleri arasında İngilizce, Almanca, Fransızca, İspanyolca ve Rusça var.

Editörün Yorumu

Xenoverse 3'ü bekleyen ama bu oyunu hiç açmamış biri için 161 TL, bence yeni oyuna ödülle başlamanın en ucuz yolu. Platform şartı olmadığı için Switch'te oynayıp yeni oyunu PC'de almayı düşünenler de ödülleri kaybetmiyor. Yine de ücretsiz Lite sürümüyle yetinenler dikkatli olmalı. Rehber verinin tam sürümden yüklenmesini istiyor. Kostümü almak için de bitiş tarihi açıklanmamış festivali kaçırmamak gerekiyor.