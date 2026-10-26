OLED Ekranlı Yeni iPad mini Tanıtıldı: OLED Ekranlı Yeni Modelin Türkiye Fiyatı Açıklandı

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Apple, 26 Ekim 2026'da yeni iPad mini'yi tanıttı. Serinin en büyük güncellemesi olarak sunulan model, 8,5 inç OLED ekran, A20 Pro çip, 5,4 mm kalınlık ve IP67 suya dayanıklılıkla geliyor. Türkiye'de başlangıç fiyatı 48.999 TL. Ön siparişler 28 Ekim'de açılıyor, satışlar ise 6 Kasım'da başlıyor.

iPad mini İlk Kez OLED Ekranla Geliyor

Yeni iPad mini, 8,5 inç Super Retina XDR OLED ekran kullanıyor. Apple'ın verilerine göre ekran 1.200 nit tepe parlaklığa ulaşıyor ve bu değer önceki neslin iki katından fazla. SDR ve HDR içerikte tam ekran parlaklık 600 nit, kontrast oranı ise 2.000.000:1.

Ekran çerçeveleri yüzde 24 inceldi ama cihazın kapladığı alan önceki modelle aynı kaldı. 256 GB ve 512 GB modellerde yansımayı azaltan nano-texture cam seçeneği de sunuluyor. ProMotion ise bu modelde de yok, yani yüksek yenileme hızı isteyenler iPad Pro'ya bakmak zorunda.

A20 Pro Çip ve Performans Artışı

Tablette 2 nanometre üretim süreciyle hazırlanan A20 Pro çip bulunuyor. Apple, çok çekirdekli işlemci performansında yüzde 60'a varan, grafik tarafında 2,7 kata varan ve yapay zekâ işlemlerinde 4,5 kata varan artış olduğunu söylüyor.

Burada depolama seçimi önemli. 128 GB ve 256 GB modellerde 5 çekirdekli CPU ile 16 çekirdekli Neural Engine yer alıyor. 512 GB model ise 6 çekirdekli CPU ve çift 16 çekirdekli Neural Engine ile geliyor. GPU tüm modellerde 7 çekirdekli.

Daha İnce Kasa ve IP67 Dayanıklılık

Yeni iPad mini 5,4 mm kalınlığa indi ve önceki nesilden daha hafif. Apple, tabletin IP67 sertifikasıyla suya ve toza dayanıklı olduğunu açıkladı. Şirketin laboratuvar testlerinde cihaz 1 metre derinlikte 30 dakikaya kadar dayanıyor.

Hoparlörler de yeniden tasarlandı. Apple, Acoustic Display adını verdiği yapıda woofer ve tweeter birimlerini cam ile alüminyum kasa arasına yerleştirdi.

Kamera ve Bağlantı Özellikleri

Ön tarafta yatay kenara yerleştirilmiş 12 MP Center Stage kamera var. Bu konum, tableti yatay tutarak görüntülü görüşme yapanlar için daha doğal bir açı sağlıyor. Arka tarafta 60 fps 4K video kaydedebilen 12 MP geniş kamera bulunuyor.

Kablosuz bağlantıda Apple'ın N1 çipi Wi-Fi 7 ve Bluetooth 6 desteği getiriyor. Hücresel modellerde C2 modem kullanılıyor ve Apple, mobil veri hızlarında yüzde 50'ye varan artış vadediyor. Tablet, Apple Pencil Pro ve Apple Pencil (USB-C) ile uyumlu.

Siri AI Henüz Türkçe Desteklemiyor

iPad mini, iPadOS 27 ile kutudan çıkıyor ve Apple Intelligence desteği sunuyor. Ancak iPadOS 27.2 ile beta olarak gelecek Siri AI, ilk aşamada yalnızca İngilizce, Fransızca, Japonca, Korece, Portekizce ve İspanyolca dillerinde çalışacak. Türkiye'deki kullanıcılar bu özelliği Türkçe olarak henüz kullanamayacak.

Yeni iPad mini Türkiye Fiyatı ve Çıkış Tarihi

Yeni iPad mini, Türkiye'de gece yarısı ve yıldız ışığı renk seçenekleriyle satışa sunulacak. Apple'ın Türkiye sitesindeki Ekim 2026 fiyatları şöyle:

Model Fiyat (Ekim 2026) 128 GB Wi-Fi 48.999 TL 256 GB Wi-Fi 55.999 TL 512 GB Wi-Fi 69.999 TL Nano-texture cam (256 GB'tan başlayan) 62.999 TL Wi-Fi + Cellular (128 GB'tan başlayan) 59.499 TL

Ön siparişler 28 Ekim 2026'da başlıyor, cihaz 6 Kasım 2026'da mağazalarda olacak. ABD'de başlangıç fiyatı 699 dolar. Karşılaştırma için Türkiye'de iPad Air 52.499 TL'den, iPad Pro ise 85.999 TL'den başlıyor.

Kompakt bir tablette OLED ekran ve suya dayanıklılık arıyorsanız yeni iPad mini bu serinin şimdiye kadarki en mantıklı modeli. Daha büyük ekran ve ProMotion önceliğinizse aradaki küçük fiyat farkı nedeniyle iPad Air'i de değerlendirmenizi öneririz.