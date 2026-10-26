Phantom Blade Zero İnceleme Puanları Belli Oldu: Metacritic'te 88

Phantom Blade Zero için inceleme yasağı 26 Ekim 2026 saat 03.00'te kalktı ve puanlar gelmeye başladı. Pekin merkezli S-GAME'in geliştirdiği aksiyon oyunu, aynı gün saat 12.45 itibarıyla Metacritic'te 88, OpenCritic'te 91 puanda. Oyun 29 Ekim 2026 saat 05.00'te PS5 ve PC için çıkacak.

Phantom Blade Zero'nun Metacritic ve OpenCritic Puanları

Oyunun PS5 ve PC sürümleri, eleştirmen puanlarını derleyen Metacritic'te 26 Ekim 2026 saat 12.45 itibarıyla 88 puanda. OpenCritic'te aynı saatte 32 inceleme listeleniyor. Burada oyunun ortalaması 91, eleştirmenlerin tavsiye oranı ise yüzde 100. Karşılaştırma için, Mayıs 2026'da çıkan Forza Horizon 6'nın eleştirmen puanı aynı saatte Metacritic'te 90'da duruyor.

IGN, Push Square ve TheSixthAxis oyuna 10 üzerinden 9 verdi. DualShockers 9,5 verirken PCGamesN tam puan verdi. VGC 5 üzerinden 4, GameSpot ise 10 üzerinden 8 puan verdi. En düşük not 6 ile Eurogamer'dan geldi. TheGamer da incelemesinde oyunu gerçek bir yılın oyunu adayı olarak tanımladı. Bu, eleştirmenin kendi yorumu. The Game Awards adayları ise belli değil.

Dövüş Sistemi Övgü Topladı, Hikâye Eleştirildi

İncelemelerin ortak noktası dövüş sistemi. Oyunda dayanıklılık çubuğu yok, savunma ve saldırı iç içe ilerliyor. Steam sayfasına göre oyunda 30'dan fazla ana silah ve Phantom Edge adı verilen 20'den fazla ikincil silah bulunuyor. GameSpot, Push Square ve Outputlag'in derlediği incelemeler de dövüşü oyunun en güçlü yanı olarak görüyor. Oyunun 20 dakikalık oynanış videosu Ağustos 2026'da yayımlanmıştı.

TheSixthAxis ve Push Square, birkaç aşamadan oluşan boss savaşlarını övdü. Bu savaşlarda ölünce kalınan aşamadan devam edilebiliyor. Insider Gaming ile TheGamer da yapımcıların "kungfupunk" diye tanımladığı dünyanın sanat yönetimini ve müziğini beğendi. Outputlag'e göre ana hikâye 25-30 saat sürüyor. Insider Gaming ise oyunun tamamını 45-50 saatte bitirdiğini yazdı.

Eleştirilerin büyük kısmı hikâyeye yöneldi. GameSpot hikâyeyi takip etmenin ve önemsemenin zor olduğunu yazdı, Push Square ise anlatımı özensiz buldu. GameSpot ve Outputlag'in derlediği incelemelerde sıradan düşmanların kolay kaldığı ve bir süre sonra tekrara düştüğü de belirtiliyor.

PS5'te Kare Düşüşleri, PC'de Çelişkili Sonuçlar

Oyunu PS5 ve PS5 Pro'da oynayan birçok eleştirmen, saniyedeki kare sayısında (fps) zaman zaman düşüşler yaşadığını yazdı. Insider Gaming ve Outputlag'e göre en belirgin düşüş, yağmurlu Pangzhen bölgesinde görülüyor. PlayStation Store Türkiye sayfasına göre oyunda PS5 Pro için geliştirilmiş grafik seçenekleri de var.

PC'deki sonuçlar ise birbirini tutmuyor. Notebookcheck'in derlediği testlerde Wccftech, RTX 4080 ekran kartıyla 4K çözünürlükte ve yüksek ayarlarda yaklaşık 100 fps aldı. Glitched ise RTX 5080'de ciddi takılmalar yaşadığını yazdı. Steam'deki sistem gereksinimlerine göre oyun en az 16 GB RAM, GTX 1660 ekran kartı ve SSD istiyor. 1440p çözünürlükte 60 fps için önerilen ekran kartı RTX 3060 Ti.

Türkiye Fiyatı ve Türkçe Dil Desteği

Oyunun PS Store Türkiye fiyatı standart sürüm için 2.379 TL, Digital Deluxe Edition için 2.849 TL. Steam Türkiye'de ise oyun 49,99 dolardan satılıyor. Bu fiyat, Merkez Bankası'nın 23 Ekim 2026 tarihli dolar kuruyla 2 bin 482 TL'ye denk geliyor. 59,99 dolarlık Digital Deluxe Edition ise 2 bin 979 TL ediyor.

Steam sayfası ABD saatini esas aldığı için çıkış tarihi orada bir gün önce görünüyor. Mağazada 15 dil listeleniyor ama Türkçe bunlar arasında değil. PS5 sürümünün dil listesi ise açıklanmadı. Oyunda İngilizce ve Basitleştirilmiş Çince seslendirme var. Oyunun Xbox Series sürümüyle ilgili ilk işaretler Aralık 2025'te gelmişti.

Editörün Yorumu

Platform seçimini fiyata göre yapacaksanız PS5 sürümünü öneririm. Steam'deki dolar fiyatı, Merkez Bankası kuruyla 100 TL'yi aşan bir fark çıkarıyor. Eleştirilerin hikâyede toplanması, Türkçe desteği olmayan bir oyun için bence o kadar kötü bir haber değil. Çünkü övgülerin hepsi dil bilgisi gerektirmeyen dövüş sistemine gidiyor. PC'de oynayacaksanız ise çelişkili test sonuçları yüzünden çıkıştan sonraki oyuncu yorumlarını beklemek daha mantıklı.