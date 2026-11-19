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Motorola, Edge 70 Neo'nun Hindistan'da 24 Kasım'da tanıtılacağını açıkladı. Tanıtım öncesinde telefonun bazı özellikleri belli oldu. Cihaz yüksek batarya kapasitesi sayesinde uzun pil ömrü sunacak. Çok şık bir tasarıma sahip telefon ayrıca yüksek çözünürlüklü AMOLED ekran dahil olmak üzere birçok özelliğiyle de öne çıkacak.

Motorola Edge 70 Neo'nun Özellikleri Neler Olacak?

Özellik Motorola Edge 70 Neo Ekran 6,8 inç Extreme AMOLED Çözünürlük 1.5K Yenileme Hızı 144Hz Maksimum Parlaklık 5.200 nit Ekran Koruması Corning Gorilla Glass 7i İşlemci Snapdragon 7s Gen 3 RAM 8 GB'a kadar LPDDR5X Ana Kamera 50 megapiksel Sony LYTIA 710, OIS İkinci Kamera Makro Yakınlaştırma 10x Super Zoom Video Kaydı Ön ve arka kamerada 4K Batarya 7.000 mAh Kablolu Şarj 45W TurboPower Ters Şarj 7,5W kablolu Ses Dolby Atmos Dayanıklılık IP64, MIL-STD-810H

Motorola Edge 70 Neo'nun Ekranı Nasıl?

6,8 inç Extreme AMOLED ekran, 1.5K çözünürlük ve 144Hz yenileme hızı sunuyor. Yüksek yenileme hızı, destekleyen oyunlarda daha akıcı görüntüler elde edilmesini sağlıyor. Günlük kullanımda da menüler arasında geçişler daha akıcı görünüyor. 5.200 nit maksimum parlaklık değeri, güneş ışığında ekranın rahatça okunmasını sağlıyor.

Motorola Edge 70 Neo'da Hangi İşlemci Bulunacak?

Telefon gücünü Snapdragon 7s Gen 3 işlemcisinden alacak. Orta segmentte konumlanan işlemcide 2.5 GHz hızında çalışan bir çekirdek, 2.4 GHz hızında çalışan üç çekirdek ve 1.8 GHz hızında çalışan dört çekirdek olmak üzere toplamda sekiz çekirdek mevcut. Bu arada Motorola Edge 60 Neo'da Dimensity 7400 işlemcisi tercih edilmişti.

Motorola Edge 70 Neo'nun Kamerası Nasıl?

Edge 70 Neo'nun ana kamerasında 50 megapiksel çözünürlüğe sahip Sony LYTIA 710 sensör yer alacak. Telefonda optik görüntü sabitleme (OIS) desteği de bulunacak. Bu özellik, fotoğraf ve video çekimi sırasında el titremesinin görüntüye etkisini azaltıyor. Cihazda ayrıca makro kamera bulunacak. Diğer kameralara dair henüz detaylar belli değil.

Motorola Edge 70 Neo'nun Bataryası Kaç Saat Dayanıyor?

Telefon 7.000 mAh batarya kapasitesine sahip olacak. Edge 70 Neo yüksek kapasiteli batarya sayesinde uzun pil ömrü suancak. Cihaz ayrıca 45W kablolu hızlı şarj teknolojisini destekleyecek. Karşılaştırma yapmak gerekirse Edge 60 Neo'da 5.000 mAh batarya kapasitesi ve 68W kablolu hızlı şarj desteği mevcut.

Motorola Edge 70 Neo Türkiye'de Satılacak mı?

Motorola Edge 70 Neo'nun Türkiye'de satışa sunulup sunulmayacağına dair açıklama yapılmadı. Türkiye'de şu anda Razr 60 ve Edge 70 satılıyor. Bu göz önünde bulundurulduğunda Motorola Edge 70 Neo'nun Türkiye'de satışa sunulma ihtimalinin olduğunu söylemek mümkün.

Editörün Yorumu

Özellikleri göz önünde bulundurduğumda Motorola Edge 70 Neo'nun batarya kapasitesinden ekran özelliklerine kadar birçok açıdan oldukça iddialı bir telefon olacağını söyleyebilirim. Cihazın yüksek kapasiteli batarya sayesinde yoğun kullanımda bile uzun pil ömrü sunacağını düşünüyorum.

Yüksek yenileme hızı ise önemli avantaj çünkü akıcı erkan deneyimi elde edilmesini sağlıyor. Örneğin 60Hz yenileme hızına sahip telefondan 120Hz yenileme hızına sahip telefona geçtiğimde aradaki farkı belirgin şekilde hissetmiştim. AMOLED ekranda ise hem film ve dizi izlemek hem de oyun oynamak oldukça keyifli. Bunun nedeni ise bu ekranın siyahları tam anlamıyla siyah olarak göstermesi ve çok canlı renklere sahip olması.