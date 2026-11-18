OnePlus yeni bir akıllı telefon üzerinde çalışıyor. Bir sızıntı ile birlikte Turbo 7 Pro'nun özellikleri ortaya çıktı. Cihaz yüksek yenileme hızı ve yüksek batarya kapasitesi dahil olmak üzere birçok özelliğiyle dikkatleri üzerinde toplayacak. Ayrıca telefonda Qualcomm tarafından geliştirilen çok güçlü bir işlemcisi bulunacak.

OnePlus Turbo 7 Pro'nun Özellikleri Neler?

Özellik OnePlus Turbo 7 Pro Ekran 6,78 inç Çözünürlük 1.5K Yenileme hızı 185Hz İşlemci Snapdragon 8 Gen 5 Pro Üretim teknolojisi 3 nm Ana kamera 200 megapiksel Batarya 9.000 mAh Kablolu şarj 100W

OnePlus Turbo 7 Pro'nun Bataryası Kaç mAh Olacak?

OnePlus Turbo 7 Pro'nun 9.000 mAh batarya kapasitesine sahip olması bekleniyor. Telefon bu yüksek kapasite sayesinde uzun pil ömrü sunacak. Cihaz ayrıca 100W hızlı şarj teknolojisini destekleyecek. Bu arada OnePlus Turbo 6'da 9.000 mAh batarya kapasitesi ve 80W hızlı şarj teknolojisi mevcut.

OnePlus Turbo 7 Pro'nun Ekran Özellikleri Neler Olacak?

İddiaya göre 6,78 inç ekran büyüklüğüne sahip telefon, 1.5K çözünürlük ve 185Hz yenileme hızı sunacak. Yenileme hızı, ekranın saniyede kaç kez yenilendiğini gösteriyor. Hz değeri ne kadar yüksek olursa o kadar akıcı deneyim elde ediliyor. Örneğin menüler arasında gezerken bile bu hissediliyor. 185Hz, akıcı bir ekran deneyimi elde etmek için fazlasıyla yeterli.

OnePlus Turbo 7 Pro'nun İşlemcisi Nasıl Olacak?

Turbo 7 Pro'nun Snapdragon 8 Gen 5 Pro işlemcisine sahip olacağı iddia edildi. Bu işlemcinin 3 nm üretim süreciyle geliştirilmesi bekleniyor. 3 nm işlemci, 4 nm veya daha yüksek nm değerine sahip işlemcilere kıyasla hem daha yüksek bir performans sunuyor hem de daha verimli çalışıyor. Bu arada Turbo 6'da Snapdragon 8s Gen 4 işlemcisi tercih edilmişti.

OnePlus Turbo 7 Pro'nun Kamera Özellikleri Neler Olacak?

Ortaya çıkan bilgilere göre telefon 200 megapiksel çözünürlüğünde ana kameraya sahip olacak. Diğer kameraların detayları henüz belli değil. Bu arada Turbo 6'da 50 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera, yardımcı lens ve 16 megapiksel çözünürlüğünde kamera yer alıyor.

OnePlus Turbo 7 Pro Türkiye'de Satılacak mı?

OnePlus Turbo 7 Pro'nun Türkiye'de satışa sunulup sunulmayacağına dair açıklama yapılmadığını belirtelim. Türkiye'de OnePlus 15R ve OnePlus 15 dahil olmak üzere OnePlus'ın pek çok telefonu satılıyor ancak Turbo 6 serisi satılmıyor. Bu göz önünde bulundurulduğunda OnePlus Turbo 7 Pro'nun Türkiye'de satışa sunulma ihtimali düşük.

Editörün Yorumu

Ortaya çıkan özellikleri göz önünde bulundurduğumda OnePlus Turbo 7 Pro'nun batarya kapasitesinden ekran özelliklerine kadar birçok açıdan oldukça iddialı bir model olduğunu söyleyebilirim. Telefonun yüksek batarya kapasitesi sayesinde yoğun kullanımda bile uzun pil ömrü sunacağını düşünüyorum. Bunun yanı sıra 100W hızlı şarj desteği de önemli bir avantaj. Ayrıca 185Hz yenileme hızı sayesinde akıcı ekran deneyimi elde edilecek.