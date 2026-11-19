Huawei yeni bir akıllı telefon tanıtmaya hazırlanıyor. Mate 90 Air isimli telefonun bazı özellikleri ve tasarımı ortaya çıktı. Çok şık bir tasarıma sahip telefon, 12 GB ve 16 GB olmak üzere iki farklı RAM seçeneği ile birlikte gelecek. Ayrıca cihaz yüksek ba tarya kapasitesi dahil olmak üzere birçok özelliğiyle de dikkatleri üzerinde toplayacak.

Huawei Mate 90 Air'in Özellikleri Neler Olacak?

Özellik Huawei Mate 90 Air Ekran Yaklaşık 7 inç, 1.5K dört kenarı kavisli İşlemci Kirin 9030 / Kirin 9035 RAM 12 GB / 16 GB Depolama 256 GB / 512 GB Arka kamera Üç kamera ve Red Maple renk sensörü Batarya Yaklaşık 6.800 mAh Kablolu şarj 66W Kablosuz şarj 50W İşletim sistemi HarmonyOS 7

Huawei Mate 90 Air'in Ekranı Nasıl Olacak?

Mate 90 Air'in yaklaşık 7 inç büyüklüğünde ve 1.5K çözünürlüğünde bir ekranla gelmesi bekleniyor. Panelin dört kenarı da kavisli olacak. Bu arada serinin diğer modeli Huawei Mate 90'da 6,75 inç ekran boyutu, 1280 x 2832 piksel çözünürlük, OLED ekran ve 120Hz yenileme hızı tercih edilmişti.

Kirin 9030 ve Kirin 9035 Arasındaki Fark Ne?

Huawei'nin iki işlemci seçeneği sunacağı iddia ediliyor. Ortaya çıkan bilgilere göre 12 GB RAM'e sahip sürümde Kirin 9030, 16 GB RAM'e sahip sürümde ise Kirin 9035 kullanılacak. Bu arada HarmonyOS 7.0 işletim sistemi ile birlikte gelen Mate 90'da 12 GB RAM ve Kirin 9030 işlemcisi mevcut.

Mate 90 Air'in Bataryası Kaç mAh Olacak?

İddiaya göre Mate 90 Air, 6.800 mAh batarya kapasitesine sahip olacak. Cihaz bu yüksek kapasite sayesinde uzun pil ömrü sunacak. Telefon 66W kablolu hızlı şarj ve 50W kablosuz hızlı şarj teknolojilerini destekleyecek. Karşılaştırma yapmak gerekirse Huawei Mate 90'da 6.600 mAh batarya kapasitesi, 66W kablolu hızlı şarj ve 50W kablosuz hızlı şarj desteği yer alıyor.

Huawei Mate 90 Air Türkiye'de Satılacak mı?

Türkiye'de şu anda Mate X7, Pura 80 Pro ve Pura 80 Ultra dahil olmak üzere Huawei'in pek çok telefonu satılıyor. Bu göz önünde bulundurulduğunda Huawei Mate 90 Air'in Türkiye'de satışa sunulma ihtimalinin olduğunu söylemek mümkün. Konu ile ilgili herhangi bir açıklama yapılmadığını belirtelim.

Editörün Yorumu

Huawei Mate 90 Air'in tasarımını çok beğendim. Tercih edilen renkler, telefonun çok şık bir görünüme sahip olmasını sağlıyor. Telefon yalnızca tasarımıyla değil özellikleriyle de dikkatimi çekti. Cihazın yüksek batarya kapasitesi sayesinde uzun pil ömrü sunacağını düşünüyorum. Bunun yanı sıra yüksek şarj hızı da önemli bir avantaj sağlayacaktır. Ayrıca büyük ekranda film ve dizi izlemek oldukça keyifli olacaktır.