Rockstar Games'in GTA 6'da önceki oyunlardan alıştığımız bir özelliği kaldırdığı ortaya çıktı. Hikâye modunda tamamladığınız görevlerin menüden seçerek yeniden oynamamız mümkün olmayacak. Bu da oyunda verdiğiniz kararların sonraki gelişmeleri ciddi şekilde etkileyeceğini gösteriyor.

Aslına bakılacak olursa bu yeni görev sistemi, Cyberpunk 2077'yi hatırlatıyor. Bir görevde yaptığımız seçimler, ileride karşımıza farklı sonuçlarla çıkabilecek. Bu da geçmişe dönüp bir şeyleri değiştirmenin epey zor olacağı anlamına geliyor.

GTA 6'da Görevler Neden Tekrar Oynanamıyor?

GTA 6 incelemelerinde aktarılan bilgilere göre oyunda tamamlanan hikâye görevlerini yeniden oynamak için bir seçenek bulunmuyor. Görevler sırasında verdiğimiz kararlar, sonraki görevleri ve açık dünyada yaşanan bazı olayları etkiliyor. Örneğin bir karaktere nasıl davrandığımız, ileride onunla karşılaştığımızda yaşayacaklarımızı değiştirebiliyor.

Takdir edersiniz ki tamamladığımız bir görevi yeniden başlatıp farklı bir karar verdiğimizde o ana kadar kaydettiğimiz ilerlemelerle çelişkili sonuçlar meydana gelebilir. Rockstar Games de muhtemelen bunu önlemek için yapılan bir göreve geri dönme seçeneği eklememiş.

Oynayanlar bilecektir, Cyberpunk 2077'de de verdiğiniz kararlar, oyunun ilerleyen bölümlerini etkiliyor. Bir karaktere yardım etmeniz, onunla ilişkinizi değiştirmeniz veya bir konuşmada farklı bir yanıt vermeniz, oyunda ilerledikçe karşınıza farklı sonuçlarla çıkabiliyor.

GTA 6'da da benzer bir yaklaşım benimsenmiş. Geliştirici, görevleri birbirinden bağımsız bölümler olarak ele almak yerine seçimlerinizin sonuçlarını sonraki olaylara dayandırıyor. Farklı bir sonuç görmek istediğinizde tamamlanmış görevi yeniden başlatamıyorsunuz.

GTA 6'da Eski Görevlere Dönmenin Hiçbir Yolu Yok mu?

GTA 6'da yapılmış bir görevi yapmak için Cyberpunk 2077'deki yöntemi uygulayabilirsiniz. Bu yöntem, görev yapmadan önce oyunu kaydetmeye dayanıyor. GTA 6'da bunun için 15 ayrı manuel kayıt alanı mevcut. Manuel kayıt sayesinde istediğiniz herhangi bir anda oyunu kaydedebiliyorsunuz.

Önemli bir göreve başlamadan önce ayrı bir kayıt oluşturabilirsiniz. Görevi tamamladıktan sonra farklı bir kararın sonucunu merak ederseniz eski kaydı yükleyerek o bölüme geri dönebilirsiniz. Kayıt oluşturmadıysanız tamamladığınız görevi yeniden oynamak için ne yazık ki oyunu en başından itibaren oynamaya başlamanız gerekecek.

Editörün Yorumu

Rockstar Games'in GTA 6 özelindeki bu yaklaşımının oyunun daha gerçekçi hissettirmesi açısından mantıklı buluyorum. Evet, her görev öncesinde kayıt almak uğraştırıcı olabiliyor. Bazen unutabiliyoruz. Cyberpunk 2077'de kayıt almayı unuttuğum için oyuna sıfırdan başlamak zorunda kaldığımı hatırlıyorum. Bu tür sorunlarla karşılaşmamanız için ben bunu bir alışkanlık hâline getirmenizi öneririm.