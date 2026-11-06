Şarjı 37 Saat Giden Kulaklık Tanıtıldı! Gerçek Zamanlı Çeviri ve Dahası

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Motorola, yeni kablosuz kulaklığı Moto Buds 2 Ultra'yı tanıttı. Bazı ülkelerde Moto Buds Ultra 27 adıyla da satışa sunulacak ürün, özellikle aktif gürültü engelleme teknolojisi, Dolby Atmos desteği ve uzun pil ömrüyle geniş bir kullanıcı kitlesini hedefliyor. Cihaz, yapay zekâ destekli çeviri, kafa hareketleriyle arama kontrolü ve çift cihaz bağlantısı gibi özelliklere sahip kulaklık, markanın daha önce tanıttığı Moto Buds 2 ve Moto Buds 2 Plus modellerinin üzerinde konumlandırılıyor.

Motorola Moto Buds 2 Ultra'nın Özellikleri Neler?

Kulaklıkta Bose SoundDesign ses ayarı ve Bose QuietControl aktif gürültü engelleme teknolojisi mevcut. Kullanıcılar bu sayede müzik dinlerken veya telefon görüşmesi yaparken çevredeki rahatsız edici sesleri azaltabilecek.

Dış ortam seslerini tamamen kesmek istemeyenler için şeffaflık modu da mevcut. Bu mod sayesinde kulaklığı çıkarmadan çevrede olup bitenleri duymak mümkün. Özellikle dışarıda yürürken ya da toplu taşıma kullanırken bu özellik oldukça işe yarayabilir.

Motorola Moto Buds 2 Ultra Nasıl Bir Ses Veriyor?

Kulaklıkların her birinde bas ağırlıklı sesler açısından önemli 11 mm dinamik sürücü ve daha yüksek frekansları işlemek için ayrı bir armatür sürücüsü yer alıyor. Kısacası Motorola, farklı ses frekanslarını tek bir sürücüye bırakmak yerine daha ayrıntılı bir ses deneyimi sunmayı tercih etmiş durumda.

Hi-Res Audio desteği de kulaklığın özellikleri arasında. Bununla birlikte uyumlu Motorola telefonlarla Dolby Atmos ve kullanıcı başını hareket ettirdiğinde sesin konumunu buna göre ayarlamayı sağlayan Dolby Head Tracking özelliklerinden yararlanılabiliyor.

Motorola Moto Buds 2 Ultra'nın Çeviri Özelliği Nasıl Çalışıyor?

Kulaklık, yapay zekâ destekli çeviri özelliğine sahip. Bu özellik, uyumlu Motorola telefonlarda yabancı dillerdeki konuşmaların gerçek zamanlı olarak çevrilmesini sağlıyor. Özellikle seyahat edenler için kullanışlı olabilecek bu özellik sayesinde çeviri doğrudan kulaklık üzerinden dinlenebiliyor fakat desteklenen dillerin ve bölgelerin sınırlı olabileceğini belirtelim.

Moto Buds 2 Ultra'nın Pil Ömrü Ne Kadar?

Yeni kulaklık tek şarjla 8 saate kadar müzik dinleme süresi sunuyor. Şarj kutusu da hesaba katıldığında toplam kullanım süresi 37 saate kadar çıkıyor. Tabii, ANC kullanımını da dahil ettiğimizde pil tüketimi artabileceği için gerçek hayattaki kullanım süresi bu değerin altında kalabilir.

Moto Buds 2 Ultra'nın Fiyatı Ne Kadar?

Moto Buds 2 Ultra için 199 euro başlangıç fiyat etiketi belirlendi. Bu da güncel kur ile birlikte 11 bin 154 TL'ye denk geliyor. Kulaklık, önümüzdeki haftalarda farklı bölgelerde satışa sunulacak. Şirketin açıkladığı pazarlar arasında Avrupa, Orta Doğu, Latin Amerika, Kuzey Amerika ve Asya Pasifik bulunuyor.

Kulaklığın Türkiye'de satışa sunulup sunulmayacağına dair açıklama yapılmadı fakat şu anda Motorola'nın bazı cihazları Türkiye'de satılıyor. Bu göz önünde bulundurulduğunda Buds 2 Ultra'nın Türkiye'de satışa sunulma ihtimalinin olduğunu söylemek mümkün.

Editörün Yorumu

Motorola'nın yeni kulaklığı, özellikler açısından oldukça geniş bir yelpaze sunuyor. Bose ses ayarı, aktif gürültü engelleme, çift sürücülü ses sistemi ve Dolby Atmos desteği ürünün öne çıkan yönleri arasında. Özellikle çift sürücülü yapı ve Hi-Res Audio desteğinin ses kalitesine önem veren kullanıcıların ilgisini çekebileceğini düşünüyorum.

Yapay zekâ destekli çeviri ve kafa hareketleriyle kontrol gibi özellikler de ürünü rakiplerinden ayırabilecek yenilikler fakat bunların günlük kullanımda ne kadar başarılı olduğunu görmek için gerçek kullanım testlerini beklemenin de önemli olduğunun kanaatindeyim.