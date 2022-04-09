Motorola, Moto G Stylus 2022'nin 5G Modelini Piyasaya Sürebilir

Motorola'nın en yeni Moto G Stylus'ını yakın gelecekte 5G versiyonu ile piyasaya sürdüğünü görebiliriz.

Sızıntılarıyla ünlü Evan Blass'a göre Moto G Stylus 5G (2022) yapım aşamasında. Söylentilere göre cihaz tüm ihtişamıyla sızdırıldı ve bu yılın başlarında piyasaya sürülen Moto G Stylus'a çok benziyor. Her iki telefon da ilk bakışta aynı görünüyor ancak iç kısmında önemli farklılıklar var.

5G desteğinin yanı sıra, yaklaşmakta olan telefonun bir Adreno 619 grafik işlemcisi ile birleştirilmiş bir Snapdragon 695 5G işlemci tarafından destekleneceği söyleniyor. Bu doğruysa ekran kalemine sahip cihaz, Helio G88 4G muadilinden daha güçlü bir işlemciye sahip olacak.

Moto G Stylus 5G Geliyor

Telefonun geri kalanına baktığımızda kamera düzeni tamamı ile ana modelin aynısı. Tıpkı 4G modelinde olduğu gibi 50MP ana sensör, 8MP ultra geniş sensör ve 2MP derinlik sensörü içeriyor. 91mobiles telefonun 120Hz yenileme hızına sahip 6.78 inç FullHD+ ekrana sahip olacağını söylüyor. 4G modelinde ise 90Hz ekran yenileme hızına sahipti. Raporda ayrıca bu modelin de 5.000 mAh pile sahip olacağı belirtiliyor.

Söylentiye göre cihaz iki farklı renkte gelecek. Ne zaman geleceği veya fiyatının ne kadar olacağı konularında net bir bilgi yok ancak 300 doların altında olması bekleniyor.

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