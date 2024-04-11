Motorola Moto G64 5G Duyuruldu: Qualcomm’un Yeni Kabusu Dimensity 7025’le Tanışın

Moto G64 5G'nin fiyatı henüz açıklanmasa da, akıllı telefonu resmi web sitesinde detaylı özellikleriyle tamamen tanıttı.

Motorola Moto G64 5G’nin Açıklanan Özellikleri Neler?

Motorola Moto G64 5G, Dimensity 7025 SoC tarafından destekleniyor ve bu da onu, bu çipin kullanıldığı dünyanın ilk akıllı telefonu olarak öne çıkarıyor.

Moto G64 5G, 8 GB/128 GB ve 12 GB/256 GB seçenekleriyle 1 TB'a kadar depolama genişletmesi için bir microSD kart yuvası bulunuyor.

Yazılım tarafında ise Android 15 yükseltmesi ve üç yıllık güvenlik güncellemeleri vaadiyle Android 14 tabanlı My UX yer alıyor.

Aynı zamanda 16MP selfie çekimi için ortalanmış bir mercek içerir. Arka tarafta, 50MP birincil (OIS ile) ve 8MP ultra geniş birimlerin birleşimi olan çift kamera kurulumu bulunuyor.

Telefonun 33W adaptörle birlikte gelmesine rağmen paketin tamamını 30W şarj desteğine sahip 6.000 mAh batarya dolduruyor.

Motorola Moto G64 5G'nin öne çıkan diğer özellikleri arasında parmak izi tarayıcı, IP52 derecesi, USB-C ve NFC yer alıyor. Ayrıca 3,5 mm kulaklık girişi, stereo hoparlörler, Dolby Atmos ve Moto Spatial Sound yer alıyor.

Motorola Moto G64 5G, 8,89 mm kalınlığında, 192 gram ağırlığında ve Nane Yeşili, İnci Mavisi ve Buz Lila. üç renk seçeneğine sahip.

Motorola Moto G64 5G'nin fiyatlandırma ve stok durumu ayrıntıların önümüzdeki günlerde açıklanması bekleniyor.

Telefon şimdilik sadece Hindistan’la sınırlı olacak ancak şirket ürünün başarısına göre diğer pazarlara da açılacak.