Ticaret Bakanı Açıkladı: Motosiklet Fiyatlarına Düzenleme Geliyor!

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, fiyatlardaki artışın ardından motosiklet sektörü için de ikinci el otomobiller için uygulanan tedbirlere benzer düzenlemeler yapmayı düşünüyor.

Bakan Bolat, motosiklet piyasasındaki fiyat artışı endişelerini gidermek için sektör temsilcileriyle iş birliğinin devam ettiğini ve olası düzenleyici eylemlerle fiyatların düşürülmesinin hedeflendiğini vurguladı.

Motosiklet Satışları Otomobil Satışlarını Geride Bıraktı

İstanbul Motorlu Araç Satıcıları Derneği (İMAS) tarafından derlenen verilere göre yılın ilk 10 ayındaki motosiklet satışları 813 bin 520 adede ulaşmış durumda. Böylece motosiklet satışları, aynı dönem aralığında satılan 749 bin 501 adetlik otomobil satışlarını da geride bırakmayı başardı.

Bakan Bolat, gıda ve otomotiv sektörlerindeki denetimlerin başarısının piyasada istikrara ve fiyat düşüşlerine yol açtığını belirterek, düzenleyici eylemlerin devam etmesi gerektiğini vurguladı.

İhracatçıların döviz kurlarının rekabet gücünü etkilediği yönündeki şikâyetlerine de değinen Bakan Bolat, fiyat istikrarının önemini vurguladı. İhracatçıları döviz kuru arttığında fiyatları yükseltmeme taahhüdünde bulunmaya davet eden Bakan Bolat, ihracatı artırmak için rekabetçi döviz kurları ile fiyat istikrarı arasında bir denge kurulması gerektiğine işaret etti.

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