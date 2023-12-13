Motosiklet Fiyatlarını Etkileyecek Yeni Gelişme: 6 Ay/6000 Kilometre Sınırı Getirildi!

Resmî Gazete'de yayınlanan yeni bir kararla, motosiklet satışlarına sınırlama getirilerek, ilk 6 ay içinde veya 6000 kilometreye ulaşmadan önce yapılan işlemler kısıtlandı.

İlk olarak 2022 yılında sıfır kilometre otomobillere uygulanan bu düzenleme, yeni araçların satın alındıktan kısa bir süre sonra şişirilmiş fiyatlarla yeniden satılmasını engellemeyi amaçlıyordu.

Yeni Düzenleme Resmî Gazete'den Geçti

Resmî Gazete'de yayınlanan karar şu şekilde:

MADDE 1- 13/2/2018 tarihli ve 30331 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmeliğin geçici 2 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “iştigal edenler,” ibaresinden sonra gelmek üzere “motosiklet,” ibaresi eklenmiştir. MADDE 2- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. MADDE 3- Bu Yönetmelik hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

Bu kuralın motosikletleri de kapsayacak şekilde genişletilmesi bugünkü Resmî Gazete'de yeni kararın yayınlanmasıyla hayata geçti.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat düzenlemenin etkinliğini vurgulayarak, son kararla birlikte motosiklet sektöründe olumlu gelişmeler yaşanacağını öngörüyor.

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