Kuryeler İçin Yeni Düzenleme Geliyor: Detaylar Belli Oldu!

Kuryelik mesleği ile ilgili yeni bir düzenleme yapılacak. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, bu kapsamda yeni bir taslak hazırladı. Bununla birlikte düzenlemenin detayları belli oldu. Peki, kuryeler için gelecek düzenleme neler sunacak?

Kuryeler İçin Gelecek Düzenlemenin Detayları

NTV'deki habere göre Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından hazırlanan taslakta kurye araçları hakkında önemli bir yenilik bulunuyor. Kurye teslimatı için kaydedilecek olan otomobiller 20 yaşından, motosikletler ise 10 yaşından büyük olmayacak.

Söz konusu taslakta "30 dakikada kapıda" gibi gönderim süreleri ile ilgili bir madde mevcut. Kuryeler teslim aldıkları gönderiyle ilgili taşıma taahhüdünde bulunamayacak. Kuryeler, alıcılara makul bir sürede ulaştırmakla yükümlü olacak.

Bakanlık tarafından hazırlanan taslakta ayrıca kuryelerin reflektif yeleklerinin üzerinde artık "kurye" yazısının yazmak zorunda olacağı maddesi de bulunuyor. Yetki belgesine sahip olan kişilerin, çalıştırdıkları kuryelere koruyucu ekipman sağlamak ile yükümlü olacağı bilgisi de mevcut.

Kuryelik mesleğine yönelik yeni düzenlemenin hangi tarihte yürürlüğe gireceği henüz bilinmiyor.

Kuryelik mesleği ile ilgili hazırlanan taslak hakkında ne düşünüyorsunuz? Konu ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.