Gürültülü Motosikletleri Yakalamak İçin Ses Radarı Kullanılacak

Motosikletleri yakalamak için ses radarı kullanılacak, Paris sokaklarındaki araç gürültüleri son bulacak. Güçlü motorlara sahip Paris vatandaşları artık araçlarını sürmeden önce iki defa düşünmeli. Çünkü Paris yönetimi gürültü radarını test etmeye başladı.

Dünyanın her yerinde büyük şehirler gürültülüdür ve bu gürültü kirliliğinin genellikle aşırı gürültülü araba kullanan insanlarla ilgili. Paris Belediyesi Medusa olarak da bilinen ses radarı adlı bir cihazı kullanarak gürültü kirliliğiyle mücadele etmek istiyor.

Ses radarı nedir? Dört adet mikrofon, belirli bir desibel seviyesinden daha yüksek seslerle tetiklenir, sesin kaynağını belirler ve ardından rahatsız edici aracın fotoğrafını çekmek için CCTV (kapalı devre televizyon) kullanır.

Avrupa'da satılan modern motosikletlerin son derece katı emisyon standartlarını karşılaması gerekiyor ve bunların arasında ses emisyonları da bulunuyor. Örneğin mevcut Euro 5 düzenlemeleri, 175cc'nin üzerindeki motor hacmine sahip yeni motosikletleri sadece 80 desibel ile sınırlandırıyor.

Paris'teki bir ilçe olan Villeneuve-le-Roi yetkilisi Remy Jourdan Reuters'e verdiği röportajda, "Ferrarilere veya Harley Davidsons'a karşı hiçbir kuralımız yok, ancak sahipleri bazen araçlarının gücünü göstermekten hoşlanıyor ve gürültü, şehir sakinlerini gerçekten rahatsız ediyor" dedi.

Motosikletleri yakalamak için ses radarı test ediliyor

Fransa’nın araç gürültüsünü sınırlayan bir mevzuatı bulunuyor, ancak polisin suçluları bireysel olarak yakalamasına dayanmadığı için uygulanması zor. Bundan dolayı gürültü radarının ağına takılan araçlara otomatik olarak para cezası kesilebilecek.

Şehir içerisine yerleştirilecek Medusalar, Paris'i genel olarak yaşamak için daha sessiz ve daha keyifli bir yer haline getirmenin bir parçası olarak görev yapacak. Fransız yayın Liberation tarafından yayınlanan bir rapora göre, Medusalarla ilgili bu plan 12 Ekim'de oylanacak ve eğer kabul edilirse 2021'den 2026'ya kadar geçerli olacak.

Şimdiye kadar gürültü radarı sadece deneme modundaydı, yani ceza kesmedi. Ancak yeni yasa yürürlüğe girer girmez cezaların kesilmeye başlanacağı düşünülüyor. Hükümet, teknolojiyi test etmek ve para cezalarını tetikleyecek gürültü seviyelerini tanımlamak için iki yıllık deneme süresi planladı.