Kapanan Honda Fabrikasında Yerli Hibrit Araba Üretilecek

Habaş yerli hibrit araba ile TOGG'a meydan mı okuyor? Honda'nın Gebze Şekerpınar fabrikasını satın alan ve fabrikanın işleyeceğini duyuran Habaş, yaptığı yeni açıklama sonrasında yerli bir hibrit model üreteceği müjdesini verdi.

Honda adına 1997 yılından bu yana faaliyette olan Gebze Şekerpınar fabrikası geçtiğimiz gün resmen kapanmıştı. Fabrikadaki Honda tesislerinin ve Honda'ya ait olan üretim araçlarının HABAŞ Topluluğuna devredileceği belirtilmişti. Ancak şirketin fabrikada ne üreteceği belirsizliğini koruyordu.

Habaş'tan yerli hibrit araba geliyor

Honda’nın Gebze’deki fabrikasını satın alan HABAŞ, bugün yaptığı açıklamayla birlikte yerli hibrit bir modelin üretileceği müjdesini verdi. Honda fabrikasında yerli araç üretmek için hazırlık yapan firma yetkilileri, yerli hibrit otomobil üretmek için dünyanın çeşitli markalarıyla iş birliği yapmak istiyor.

30’a yakın mühendislik şirketi ile yakın temas halinde olduklarını dile getiren HABAŞ Topluluğu, yerli hibrit otomobil markası ile seri üretime başlama hedefinde olduklarını dile getirdi. HABAŞ'ın ayrıca Honda'nın daha önceden kapatılan İngiltere fabrikasındaki ekipmanlarını satın alarak Türkiye’ye getirdiği de öğrenildi.

HABAŞ Genel Müdürü Mehmet Rüştü Başaran eski Honda fabrikasında hibrit otomobil üretmek için kolları sıvadıklarını ve dünya devleriyle masaya oturacaklarını aktardı. Eski Honda çalışanlarına teklif götüreceklerini ifade eden Başaran, konuyla ilgili detay vermekten kaçındı.

Son dönemde stokçuluk iddialarıyla gündeme gelen Honda, bundan sonraki süreçte Civic modelini Türkiye'ye ithal edecek. Yeni Honda Civic sedan modelinin Ekim ayında Türkiye’de satışa çıkarılması bekleniyor. Gebze'deki tesisini HABAŞ Topluluğuna devreden Honda'nın Türkiye pazarındaki üretimini sonlandırdığını ve Türkiye'ye sadece araç (yedek parça, motor ve otomotiv) ihraç edeceğini belirtelim.

Son dönemlerde yaşanan çip sıkıntıları, otomobil üretimindeki en kritik sorunlardan birisi haline geldi. Toyota Türkiye, çip sıkıntısı nedeni ile Adapazarı'nda yer alan fabrikasında üretime kısa bir ara verme kararı almıştı.

20 Ağustos ila 05 Eylül tarihleri arasında uygulanan üretime ara verme kararı sonrasında Toyota Türkiye CEO'su Ali Haydar Bozkurt, bu aksaklıkların üretim tarafında sorunlara neden olduğunu ve söz konusu girdilerin otomobillerden çıkarılmamaya çalışıldığını vurgulamıştı.

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