Mount & Blade II: Bannerlord'a Deniz Savaşları Geliyor! Tarih Verildi

TaleWorlds Entertainment tarafından 2022 yılında satışa sunulan ve günümüzde hâlâ popülerliğini devam ettiren Mount & Blade II: Bannerlord için heyecan verici bir DLC yani indirilebilir içerik duyuruldu. Bu genişleme paketi ile beraber oyuna deniz savaşları dahil edilecek.

Mount & Blade II: Bannerlord İçin War Sails Duyuruldu

Geliştirici ekip, Mount & Blade II: Bannerlord için War Sails isimli indirilebilir içerik duyurdu. Bu DLC, deniz savaşlarını oyuna ekleyerek deneyimi bambaşka bir boyuta taşıyacak. Böylece karanın yanı sıra okyanuslarda da savaşlara tanık olacağız.

TaleWorlds Entertainment bu duyuruyu bir video ile birlikte yaptı. Tanıtım videosu, yeni indirilebilir içeriğin nasıl bir deneyim sunacağı hakkında bilgi sahibi olmamızı sağlıyor. 2 dakika 4 saniye uzunluğundaki videoda aksiyon dolu sahneler içeriyor.

Gerçekçi rüzgâr ve su fiziğine sahip içerik, sürükleyici bir deniz savaşı sistemi sunacak. Dinamik hava durumu sistemini içeren DLC'de güneşli havaların yanı sıra fırtınalı havalar da olacak. Filo kurma ve özelleştirme imkânı da bulunacak.

Mount & Blade II: Bannerlord'un War Sails DLC'si Çıkış Tarihi

Türkçe arayüz ve alt yazı desteğine sahip olan Mount & Blade II: Bannerlord'un War Sails isimli indirilebilir içeriği 17 Haziran 2025 tarihinde çıkacak. Dolayısıyla DLC'yi oynayabilmek için uzun süre boyunca beklememize gerek kalmayacak.