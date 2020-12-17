Mount & Blade II: Bannerlord Sistem Gereksinimleri Açıklandı

TaleWorlds tarafından geliştirilen Mount & Blade II: Bannerlord geçtiğimiz aylarda oyuncularla buluştu ve pek çok kişinin beğenisini kazandı. Eğer yeni oyuna hazır olduğunuzu düşünüyorsanız ancak bilgisayarınızın hazır olup olmadığından emin değilseniz, Mount & Blade II: Bannerlord sistem gereksinimleri ile karşınızdayız.

Mount & Blade II: Bannerlord Minimum Sistem Gereksinimleri

İşlemci: Intel Core i3-8100 ya da AMD Ryzen 3 1200

Intel Core i3-8100 ya da AMD Ryzen 3 1200 Grafik İşlemci: NVIDIA GeForce GTX 660 2 GB ya da AMD Radeon HD 7850 2 GB

NVIDIA GeForce GTX 660 2 GB ya da AMD Radeon HD 7850 2 GB Bellek: 6 GB RAM

6 GB RAM Depolama Alanı: 60 GB

60 GB İşletim Sistemi: Windows 7 (64 Bit)

Mount & Blade II: Bannerlord Önerilen Sistem Gereksinimleri

İşlemci: Intel Core i5-9600K ya da AMD Ryzen 5 3600X

Intel Core i5-9600K ya da AMD Ryzen 5 3600X Grafik İşlemci: NVIDIA GeForce GTX 1060 3 GB ya da AMD Radeon RX 580

NVIDIA GeForce GTX 1060 3 GB ya da AMD Radeon RX 580 Bellek: 8 GB RAM

8 GB RAM Depolama Alanı: 60 GB

60 GB İşletim Sistemi: Windows 10 (64 Bit)

Geliştirici şirket tarafından açıklanan sistem gereksinimleri her ne kadar düşük bileşenlere hitap etse de oyunun, en azından şu aşamada, optimizasyon sıkıntıları olduğunu söyleyebiliriz. Yani yeni oyunu daha akıcı bir şekilde oynayabilmek için daha iyi bileşenlere sahip olmanız gerekecektir.

Mount & Blade II: Bannerlord'u Steam, Epic Games ve benzeri çevrim içi dijital mağazalardan satın alabilir ve cihazınıza indirerek hemen oynamaya başlayabilirsiniz. Peki siz Bannerlord hakkında ne düşünüyorsunuz? Bu oyun hakkındaki görüşlerinizi hemen aşağıda yer alan yorumlar sekmesinden bizlerle paylaşmayı unutmayın.