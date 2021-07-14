14 Milyon Liralık Mpax Coin Vurgunu Ortaya Çıktı

Mpax Coin vurgunu yüzlerce insanın zengin olma hayalini boşa çıkardı. Avukat Arife Tuğba Çetinkaya tarafından deşifre edilen dolandırıcılık girişimi, aslında olmayan bir kripto para için ödeme yapıldığını söylüyor. Avukata göre bu olay yeni bir Çiftlik Bank vakası.

Avukat Arife Tuğba Çetinkaya tarafından yapılan açıklamada, yeni bir kripto para vurgununa dikkat çekildi. Avukta Çetinkaya, gerçek adı Eren D. olan bir kişinin kendini 'Erkan A.' ismiyle tanıttığını ve bu kişinin gerçekte olmayan (yani kripto para sitelerinde bulunmayan) "Mpax Coin" isimli bir kripto parayı pazarlandığını söyledi.

Avukatın açıklamasına göre şüpheli isim Eren D., bu kripto paranın yüksek kar vaadi sunduğunu iddia etti. Mpax Coin'in kısa sürede değerleneceğini söyleyen ve bu vaatle para toplayan dolandırıcının, 300 kişiden 14 milyon liraya yakın para topladığı ortaya kondu.

Mpax Coin vurgunu günden güne büyüyor

Konuyla ilgili açıklama yapan Çetinkaya, "Dosya bana Bursa´daki bir müvekkilim aracılığıyla geldi. Kendisinin yaklaşık 150 bin lira kadar anapara zararı vardı. Ona yardımcı olduktan sonra işin gerisi geldi. Kendisini Erkan A., olarak tanıtan Eren D. isimli bir şahsın bu işi yaptığını tespit ettik. Akabinde 300´e yakın mağdur ulaştı bana. 14 milyonluk bir zarar var, fakat bu sürekli artıyor" ifadelerini kullandı.

Çetinkaya'nın açıklamasına göre şüpheli, aslında gerçekte var olmayan ve kripto para olarak resmi sitelerde kabul görülmeyen bir paranın reklamını yaptı. Anlaştığı bir kısım ünlülere reklam yayınlatan Eren D., güven kazanmak için bir kısım kullanıcıların anaparalarını geri yatırdı.

"(Eren D.) Mpax Coin´in batmadığını söylemiş. Bizim amacımız yasa dışı para kazanmaya çalışanların ceza alması evet ama aynı zamanda mağdurların mağduriyetinin de giderilmesini de istiyoruz. Kendisi müvekkilleri arayıp `Şikayetçi olmayın, paraları ödeyeceğim. Zaten şikâyetçi olsanız ne olur? 3-4 ay yatıp çıkacağım´ demiş. Israrla paraların kullanılacağını söylüyor fakat böyle bir kullanım şekli yok. Ayrıca insanlar bu kişinin dolandırıcı olduğu, bu sisteme para yatırılmaması konusunda birbirlerini uyarıyor. Fakat bu kişi, insanları uyaranları arayıp `Sen benim işime, ekmeğime engel oluyorsun´ diyerek beni tehdit ediyor."

Gerçek ismini gizleyerek daha önce de dolandırıcılık yaptığı ifade edilen suçlunun, kripto para konusunda temiz olmayan bir geçmişi var. Çetinkaya, "Çok basit bir dille yazılan vaatleri var. Yayınladıkları bazı videolarda `Siz paranızı bir sene burada tutun bir sene sonra Dubai´de malikane alabilecek duruma geleceksiniz´ dedikleri için insanlar bunlara güvenmişler. Bu olay için yeni bir Çiftlik Bank vakası diyebiliriz ve bunun devamı da gelecektir" dedi.