Mr. Beast Gençleri Uyarıyor: İçerik Üreticiliği Kolay Bir İş Değil!

Mr. Beast, içerik üreticisi olmak adına okulu bırakan gençleri izlemenin çok zor olduğunu söylüyor:

''Benim gibi bir insan bu işi başarıyorsa da binlercesi başaramıyor.''

Amerika’daki gençlere göre YouTube’un en izlenen kanallarının başında gelen Mr. Beast, 2023 yılı içerisinde 82 milyon dolar kazanç sağladı ve yüz binlerce abonesi bulunuyor. Fakat aynı başarıyı beklememeleri gerektiğine dair hayranlarını uyarıyor.

Geçtiğimiz yıl Morning Consult'tan bir uzman, Z kuşağının %57'sinin içerik üreticisi olmak istediklerini paylaştı. Bu isteklerinin en büyük nedenlerinden üçü de esnek çalışma saatleri, eğlenceli bir iş olması ve iyi kazanç sağlanması.

Yeni İşe Başlayan İçerik Üreticilerinin Kazançları

Esnek çalışma saatleri ve eğlenceli bir hayat erişilebilse de bu işten yeterli bir gelir sağlamanın sanıldığı kadar kolay olmadığı söyleniyor. Bu nedenle gerçek ismi Jimmy Donaldson olan Mr. Beast, içerik üreticisi kariyerine sahip olmak isteyen hayranlarını uzun soluklu düşünmeye davet etti.

Donaldson, bu endişesiyle ilgili X'te şunları paylaştı:

''Gençlerin hazır değillerken tam zamanlı içerik üreticileri olabilmek için işlerini ve okulu bırakmalarını izlemek çok acı verici. Benim gibi bir insan bu işi başarıyorsa da binlercesi başaramıyor. Bunu aklınızda tutarak akıllıca hareket edin lütfen.''

Çoğu insan tarafından içerik üreticiliğinden çok para kazanıldığına inanılıyor, fakat Hootsuite'e göre her 10.000 takipçiye yalnızca 100 dolar ödeniyor.

CEIC Data'ya göre 2023 yılında herhangi bir Amerikan'ın aylık harcaması 4.713 dolardı. Bu da yalnızca yaşamak için gerekli kazancı sağlamak için 10.000 takipçili bir içerik üreticisinin ayda 50 kez paylaşım yapması demek oluyor.

Mr. Beast kendi videolarının milyonlarca dolar giderinin olduğunu da belirtiyor. Bu nedenle Donaldson X üzerinden Elon Musk'a da seslenerek şunları söyledi:

''Videolarımın yapımı milyonlara mal oluyor ve X'te milyarlarca izlenme alsalar bile bu, bunun bir kısmını bile karşılamaz. Gerçekten gelir iyice arttığında denemeler yapmaya hazırım!"