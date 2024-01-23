MrBeast, Prime Video'da Yarışma Sunmaya Başlayacak: Anlaşmanın Miktarı Dudak Uçuklatıyor!

MrBeast ya da gerçek adıyla James "Jimmy" Donaldson'ın Prime Video ile 100 milyon dolar civarında olduğu tahmin edilen bir anlaşmayı sonuçlandırmanın eşiğinde olduğu bildiriliyor.

Puck News tarafından aktarılan habere göre ünlü YouTuber, popüler yayın platformunda bir yarışma başlatmayı planlıyor ancak şimdilik bu yarışmaya dair herhangi bir bilgi yok.

MrBeast, 100 Milyon Dolara Prime Video ile Anlaşmaya Vardı

MrBeast is closing a deal to have a TV show greenlit for Prime Video.



The deal is worth nearly $100M & the first episode will air on his YouTube channel before going on Prime Video.



(Source: https://t.co/o9Z98D2aL7) pic.twitter.com/rnpagfux1P — DiscussingFilm (@DiscussingFilm) January 22, 2024

Dijital ortamda her türden videosuyla büyük popülerlik yakalayan ve milyonlar tarafından izlenen MrBeast ile anlaşmak Prime Video için oldukça büyük olabilir. Öyle ki MrBeast geçmişte de yayın platformlarından benzer teklifler aldığını açıklamıştı.

Geleneksel yayın stratejilerinden farklı olarak MrBeast'in yeni yarışmasının ilk bölümünün Prime Video'da yayınlanmadan önce YouTube kanalında gösterime girmesi bekleniyor.

Bu yaklaşım, çevrimiçi platformlar ve yayın hizmetleri arasında gelişen dinamiklerin altını çiziyor ve içerik oluşturucuların mevcut hayran kitlelerinden yararlanırken aynı zamanda anlaşmış olduğu platforma üye çekmesine katkıda bulunuyor.

Peki siz MrBeast'in bu anlaşması hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.