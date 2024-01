MrBeast, Prime Video'da Yarışma Sunmaya Başlayacak: Anlaşmanın Miktarı Dudak Uçuklatıyor!

MrBeast ya da gerçek adıyla James "Jimmy" Donaldson'ın Prime Video ile 100 milyon dolar civarında olduğu tahmin edilen bir anlaşmayı sonuçlandırmanın eşiğinde olduğu bildiriliyor.

Puck News tarafından aktarılan habere göre ünlü YouTuber, popüler yayın platformunda bir yarışma başlatmayı planlıyor ancak şimdilik bu yarışmaya dair herhangi bir bilgi yok.

MrBeast is closing a deal to have a TV show greenlit for Prime Video.



The deal is worth nearly $100M & the first episode will air on his YouTube channel before going on Prime Video.



(Source: https://t.co/o9Z98D2aL7) pic.twitter.com/rnpagfux1P